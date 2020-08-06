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Bu kafayla sağlık sistemi çöker

Türkiye’de vaka sayılarının yeniden 1000’in üzerine çıkmasını ardından İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, önemli bir uyarıda bulundu.

Deniz AYHAN
06:00 -
Haberler Sağlık
Bu kafayla sağlık sistemi çöker

Tıp doktoru olan Çıray, “Tekrar olağanüstü bir artışla karşı karşıyayız. Sağlık Bakanı'nı samimi olarak uyarıyorum, bu kafayla giderseniz eylül ekim ayında olağanüstü vaka sayısı olur, yoğun bakımlar bunu karşılayamaz. Sağlık sisteminde çöküşle karşı karşıya kalırız” dedi.

Aytun Çıray

Çıray sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu artış sonucu yoğun bakım hastalarında ve entübe hasta sayılarında da yine yükseliş var. Sağlık Bakanlığı bu sayıları şeffaf olarak kamuoyuna duyurmak yerine, gizleyerek vatandaşı rehavete itiyor. Bilim insanlarının yardımcı olmasının da önüne geçiyor. Hangi illerimizde çok vaka görülüyorsa o illerin diğer illere dışarıdan izole edilmesi lazım. Alınan tedbirler çok gecikmeli oldu.”

Son güncelleme: 02:02 06.08.2020
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