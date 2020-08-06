Bu kafayla sağlık sistemi çöker

Tıp doktoru olan Çıray, “Tekrar olağanüstü bir artışla karşı karşıyayız. Sağlık Bakanı'nı samimi olarak uyarıyorum, bu kafayla giderseniz eylül ekim ayında olağanüstü vaka sayısı olur, yoğun bakımlar bunu karşılayamaz. Sağlık sisteminde çöküşle karşı karşıya kalırız” dedi.

Çıray sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu artış sonucu yoğun bakım hastalarında ve entübe hasta sayılarında da yine yükseliş var. Sağlık Bakanlığı bu sayıları şeffaf olarak kamuoyuna duyurmak yerine, gizleyerek vatandaşı rehavete itiyor. Bilim insanlarının yardımcı olmasının da önüne geçiyor. Hangi illerimizde çok vaka görülüyorsa o illerin diğer illere dışarıdan izole edilmesi lazım. Alınan tedbirler çok gecikmeli oldu.”