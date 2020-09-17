Cilt bakımı yaptırdı, şimdi aynaya bakamıyor

Tekirdağ’ın Çorlu’da yaşayan Müge Gümşar, bir süre önce cilt bakımı yaptırmak için bir güzellik merkezine gitti ancak sonuç bir felakete dönüştü.

İZLERİN GEÇİP GEÇMEYECEĞİ BİLİNMİYOR

İşlem sırasında yüzünde yanma hissettiğini belirten Gümşar, yaşananları şöyle anlattı:

“Dermapen işlemi yaptırdığım sırada cildimin hassas olduğunu, kızarmaya meyilli bir cilt olduğunu söylememe rağmen yüzümde yanıklar oluştu. Yanıklar nedeniyle merkezden çıkar çıkmaz, hastaneye gittim. Doktorlar, yüzümde enfeksiyon oluştuğunu, antibiyotik kullanmam gerektiğini söyledi. Plastik cerrahiyeye sevk edildim. Plastik cerrah da yüzümde 2’nci derece yanık oluştuğunu ve iz kalabileceğini, bu izlerin geçme seyrinin ne kadar süreceğini bilemeyeceğini söyledi.”

“AYNAYA BAKAMIYORUM”

Yaşadığı sürecin hayatını çok olumsuz etkilediğini, insan içine çıkıp, hiçbir sosyal aktiviteye katılamadığını söyleyen Gümşar, “Bu olay hayatımı çok kötü etkiledi. Aynaya bakamıyorum, sosyal hayata karışamıyorum. Cilt bakımı yaptırmak isteyenler, mutlaka gittikleri merkezlerdeki çalışanların uzman olup olmadıklarını araştırsınlar” dedi.

Müge Gümşar, hastaneden aldığı raporlarla güzellik merkezi sahiplerinden şikayetçi oldu. (DHA)