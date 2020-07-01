Çocuk ve yaşlılar için sağlıklı tüyolar

Pandemi günleri; özellikle menopoz dönemindeki kadınlar, andropoz dönemindeki erkekler ve çocuklar için hem bedensel hem de ruhsal açıdan daha zorlayıcı geçiyor. Dolayısıyla Uzman Doktor Ender Saraç'a, menopoz dönemindeki kadınların ateş basmasından göbeklenmeye, kemik erimesinden cilt kırışıklıklarına; andropoz sürecini yaşayan erkeklerin ise halsizlikten unutkanlığa kadar yaşadıkları birçok soruna karşı neler yapmaları gerektiğini sordum. Saraç'tan, bu süreçte sıkıntılı günler geçiren çocukların genel sağlığı için önemli tüyolar da aldım… İşte açıklamaları:

Östrojenin düşmesine bağlı pek çok sorun yaşanır

Bir kadının hayatındaki en önemli dönemeçlerden biri de menopozdur. Östrojenin düşmesine bağlı sıcaklık, ter basmaları, sinirlilik, genital mukozda kuruma, uyku sorunları, hızlı kırışma, kemik erimesi gibi pek çok semptom oluşur. Sıcaklık ve ter basmaları için gece çuha çiçeği bitkisi yağı doğal destekleri çok rahatlatır.



İşte size menopoz çayı ve yapılışı: Yarım tatlı kaşığı (ytk) hayıt, ytk anason, ytk civanperçemi, ytk aslanpençesi, bir büyük bardak kaynar suda 3-4 dakika demlenir, süzülür. Biraz kaya şekeriyle tatlandırılır. Bu çay kaynar içilmez. Ilınınca 7-8 damla limon eklenir, akşam yatma saatine yakın 2 fincan içilir.

Ayrıca dere otu, doğal yoğurt, asma yaprağı, brokoli, badem gibi kalsiyum kaynaklarını bolca tüketmek, günde 20 dakika güneşlenmek, günde 50 dakika hafif-orta tempoda yürüyüş yapmak kas ve kemikleri korumak, göbek ve belden yağlanmamak için önemlidir.

Önemli öneriler: Diz sorunları, boyun, bel fıtığı, ciltte kırışma ve gevşemeye karşı koymak için eğer kolesterol ve ürik asit sorununuz yoksa sirkeli limonlu kelle paça çorbası içmek bağ dokunuzu korur, daha sıkı olmanızı sağlar.

Gerekirse ekstra kalsiyum ve D3 vitamini alarak menopoz döneminde kemik erimesi riskinizi azaltabilirsiniz. Corona virüsü günlerinde özellikle 65 yaş üstü olanlar bağışıklıklarını güçlü tutmak için C vitamini, kara mürver, propolis, D3 vitamini, yıldız anason gibi doğal desteklerden de yararlanabilirler.

Çocukları paketlenmiş gıdalardan uzak tutun

Karantina döneminde çocukların hepsi temiz hava, güneş ve doğadan uzak kaldı. Tamamen teknolojik aletlere bağımlı oldular. Sonuçta bağışıklığı düşük, ruhsal dengesi etkilenmiş çocukların sayısı arttı.

Her şeyden önce şu 2 aylık kısıtlı dönemde lütfen çocuklarınızı mümkün olduğunca ormana, denize, temiz havaya çıkarın. Koşsunlar, düşsünler, kum toprağa bulansınlar, taze meyve yesinler, hafif güneşte yansınlar, yorulsunlar ve arkadaşlarıyla oynasınlar.

Yatağa mutlu, yorgun deşarj olmuş girsinler. Paketlenmiş gıdaların aşırı tüketilmesinden korursanız, mısır şurubu ve genetiği değiştirilmiş gıdalardan uzak tutarsanız, göbeklenmesine müsade etmezseniz aslında sağlıklı büyüyen bir çocuk için çok da endişelenmenize gerek yok.

Yeterince protein de alırsa (et, doğal yoğurt, yumurta, peynir, balık) zaten çocuğun ekstra bir müdahaleye gereksinimi olmaz.

Cinsel iştah azaldıysa artık testesteron düşüyordur

Kadınlar adetten kesilince menopoza girdiklerini anlıyor ancak erkekler kolay kolay andropoza girdiklerini fark etmiyorlar ya da kabullenmiyorlar. Eğer biraz boyda kısalma, yüzde, kol içlerinde, karında, boyunda kırışma oluştuysa, eskisine göre sertleşme sorunu başladıysa ve cinsel iştah azaldıysa, unutkanlık, halsizlik ve yorgunluk artıyorsa artık testesteron düşüyordur.

Hoş geldin andropoz. Ben burada yorgun bir erkeğe gençleştirici önerilerde bulunacağım. Bilberry ve blueberry, yaşlanan ve yorgun gözleri gençleştirir. Balkabağı, başta prostat olmak üzere cilt, gözler ve bağırsaklar için birebirdir. Günde bir avuç kabak çekirdeği çinko ve E vitamin kaynağı olarak; balkabağının kendisi de çok iyi bir A vitamin kaynağı olarak erkekler için kıymetli bir şifa kaynağıdır.

Red Ginseng (Kırmızı Ginseng ya da Kore Ginsengi) yaşlı erkeklerin yaşlanma hızını yavaşlatan doğal bir dopingdir. B12 vitamini unutkanlık, hafıza sorunları, kansızlık, sinir ağrıları için elzemdir. Ben genelde hastalarıma özelikle 50 yaşın üstündelerse iğne veya dil altı yoluyla mutlaka B12 desteği öneriyorum. Çünkü çok önemlidir.

Tıpkı menopoz dönemindeki kadınlar gibi erkeklerin de D3 vitamini desteğine ihiyacı vardır. Yine egzersiz ve yürüyüş önerilir.

Bağışıklığı güçlendiren öneriler: Propolis, udi hindi, C vitamin, D 3 vitamini, maka ve arı poleni pandemi döneminde 60 yaş üstü erkekler için destekleyicidir.