Coronaya karşı yaz önerileri

Bu yaz özellikle kapalı alanlarda ve insanlarla yakın temasta bulunulan yerlerde maske takmak şart. Ancak sıcaklarda maske takmak terleme ve nefes almakta zorlanma gibi sorunlara yol açabileceğinden eğer kağıt maske kullanıyorsanız yanınızda yedek maske bulundurun. Çünkü nemli maske nefes almayı zorlaştırırken, virüsün bulaşma riskini artırabilir. Yıkanabilen bez maskeler yaz dönemi için daha sağlıklıdır.

ELDİVEN KULLANMAYIN

Öte yandan yaz mevsiminde de eldiven kullanılmasını önermiyoruz. Çünkü eldiven kullanan kişi yüzeylere temas etmekten kaçınmadığı gibi, dokunduğu tüm yüzeylere de virüsün yayılmasına aracılık ediyor. Ayrıca yazın eldiven kullanmak ellerin terlemesine yol açacağından cilt sağlığına da zarar verebilir.

DENİZİ TERCİH EDİN

Covid-19 yüzde 90 olasılıkla damlacık yoluyla geçmektedir. Hastalığın deniz ve havuz suyundan geçtiğine dair herhangi bir bilimsel veri yoktur. Ancak havuz yerine deniz tercih edilmeli, denizde de sosyal mesafe korumalı.

8 metre kuralına uyun

Sosyal mesafe normalde maskeli olarak 1.5-2 metre olabilir. Ancak yürürken veya koşarken hava hareketi oluşacağı için bu mesafe daha da artırılmalı. Çünkü rüzgar hapşırma ve öksürme sırasında saçılan partiküllerdeki virüsün arkamızda 8 metreye kadar yayılmasına neden olabilir. Ayrıca kardiyak ile solunum rahatsızlıkları olan kişilerin maske takmaları nefes almalarını zorlaştırıp, kalp ve akciğer üzerine düşen yükü artırıp ölümcül komplikasyonlara yol açabilir. Dolayısıyla bu kişiler sosyal mesafe kuralına dikkat etmek kaydıyla maske takmayabilir.

Klimalardan uzak durun

Covid-19 riski yanı sıra klima sisteminde biriken bakteri, mantar, polenler ve toksinler ortamdaki havayı yoğun olarak kirletir. Bu tür klimalar kalp hastaları, tansiyon hastaları, şeker hastaları için risklidir. Bu nedenle filtreleri düzenli olarak temizlenmeli ve değiştirilmelidir. En doğrusu kapalı mekanlarda ve otomobillerde klima kullanımı yerine pencerelerin açılmasıdır. Öte yandan yaz aylarında da bağışıklık sistemini güçlü tutmak şart. Bunun için de sağlıklı ve dengeli beslenmeyi yaşam şekli haline getirmeliyiz. Kırmızı et tüketimini azaltıp, sebze ve meyve tüketimini artırın. Ara öğünlerde çiğ kuruyemiş, ayran, kefir tüketin. Gün içinde susamayı beklemeden su için.