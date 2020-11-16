Coronaya yakalanan doktor: Bu işin şakası yok!

Manisa Soma Devlet Hastanesi'nde 3 yıl önce ayrılarak kendisine özel muayenehane açan Dahiliye Uzmanı Dr. Canan Sabay, 14 Kasım tarihinde yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıktı.

Manisa Soma Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları servisinde tedavi altına alınan Dahiliye Uzmanı Dr. Canan Sabay, hasta odasından sosyal medya hesabından paylaştığı video ve mesajla herkesi alınan tedbirlere uyma ve zorunlu olmadıkça sokağa çıkmama konusunda uyardı.

“BU İŞİN ŞAKASI YOK”

Hasta odasından çektiği videoya yaptığı yorumda hastanede kendisiyle birlikte 3 doktor ve 1 aile hekiminin de tedavi gördüğünü ifade eden Dahiliye Uzmanı Dr. Canan Sabay, “Başta meslektaşlarım Dr. Volkan Kurtoğlu ve Dr. Özlem Demir olmak üzere hastanemiz sağlık çalışanlarının nasıl canla başla mücadele ettiğini gözlerimle görüyorum. Onları yormamak için kalabalık ortamlardan kafelerden hastanelerden pazardan çarsıdan uzak durun. N’olur. Onlar da hastalanırsa inanın bakacak kimsemiz olmayacak… Şu an sadece Soma Devlet Hastanesi'nde 3 doktor 1 aile hekimi bir acil servis hekimi tedavi görüyoruz. Lütfen kendinizi koruyun. Bu işin şakası yok!!!!” ifadelerini kullandı.

“MASKESİZ SİPERSİZ ÇALIŞMADIM”

Paylaştığı videoda güçlü nefes alıp verdiği görülen Dahile Uzmanı Dr. Canan Sabay, kendisinin kurallara dikkat ederek çalıştığını ve yine de coronanın kendisine bulaştığına dikkat çekti.

Dahile Uzmanı Dr. Canan Sabay yaptığı paylaşımda, “Bir sürü mesaj alıyorum. Bir sürü telefon… Kesik nefesim dışında iyiyim. Hiç maskesiz, sipersiz çalışmadım, çok korundum ama yine de olmadı. Zor durumda kalmadıkça lütfen kalabalık ortamlara girmeyin, teması azaltın. İhtiyaçlarınızı internetten alın. Sokağa çıkmayın, hepinizi çok seviyorum.” ifadelere yer verdi.

Öte yandan Sabay’ın hastanede tedavisine başlandığı gün, aynı hastalıktan babaannesini kaybettiği ve şuanda sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.