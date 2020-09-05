Covid-19 sonrası kronik yorgunluk ön planda olacak

Pandemi büyüyor… Vakalar tüm dünyada ve ülkemizde artmaya devam ederken, hâlâ gizemi çözülemeyen virüs, bilim insanlarını şaşırtmaya devam ediyor. Prof. Dr. Barbaros Çetin, yeni corona virüsüyle ilgili ilginç tespitleri şöyle anlattı: Ulusal Direktör Dr. Antony Fauci virüs temizlendikten sonra bile, post-viral semptomlar gösterenlerin az sayıda olmadığını ifade ediyor. Araştırmalarda; Miyaljik Ensefalomiyelit (ME) yani Kronik Yorgunluk Sendromu'na (CFS) çok çarpıcı bir şekilde benzeyen “post-viral sendromu” olan kişiler çok fazla sayıda tespit edilmiş.

TAM OLARAK İYİLEŞEMİYOR!

Bilim insanlarına göre kronik bir hastalık olan ME/CFS onlarca yıl sürebilir. Yeni corona virüsü, bu zayıflatıcı durumun başlangıcını potansiyel olarak tetikleyebilecek yalnızca bir virüstür. Diğer korkutucu bir tespit, küresel yeni corona virüsü krizinde altı aydan fazla süredir, Covid-19 ile enfekte olanların çoğunun tam olarak iyileşememesi… Covid-19 sonrası iyileşmeler üzerine yapılan bir anket sonucu, iyileşen 292 kişide CDC'nin belirlediği 17 semptomun ortalama yedisi halen görülüyor. Zira hastaların yüzde 35'i yorgunluk bildirmiş. Başka herhangi bir kronik rahatsızlığı olmayan 18-35 yaş arası her 5 gençten biri tam olarak iyileşemediğini ifade etmiş.

TAŞIYICI BULAŞTIRABİLİR

Dünya Sağlık Örgütü Uzmanı Dr. Maria Van Kerkhova, asemptomatik insanların hastalığı geçirmesinin çok nadir olduğunu ileri sürdü. Kanıtlar, semptomları olan kişilerin en bulaşıcı olduğunu gösteriyor. Ancak hastalık gelişmeden önce başkalarına aktarabildiklerine dikkat çekiliyor. İnsanların bir kısmı hiçbir belirti göstermeden pozitif test sonucuna rağmen, hastalığı başkalarına bulaştırmaya devam ettikleri bilinmiyor. Hastalar 3 gruba ayrılıyor:

1- Asla semptom geliştirmeyen kişiler (Asemptomatik).

2- Henüz semptomları olmadığında test pozitif çıkan insanlar ki, semptomları geliştirmeye devam ediyorlar. (Presemptomatik).

3- Corona virüsü olduğunun farkında olmayan çok hafif veya atipik semptomları olan kişiler.

KAN ZEHİRLENMESİ GİBİ

ABD'de yapılan son çalışmalara göre, Covid-19'dan kurtulan hastaların Sepsis'ten (kan zehirlenmesi) kurtulanlar gibi yan etkilere sahip olabileceği ileri sürüldü. Şiddetli akut solunum sendromu corona virüsü 2 (SARS-CoV-2) ile enfeksiyonun potansiyel olarak benzersiz tezahürlerine önemli ölçüde odaklanmış olsa da, şiddetli Covid-19'un birçok akut belirtisi ve sonuçları diğer patojenlerin neden olduğu Sepsis'lere benzer.

ÇOCUKLARla ilgili TESPİT

Yeni bir çalışma, Covid-19 ile çocuklarda tip 1 diyabet gelişimi arasında bir bağlantı olabileceğini öne sürüyor. İngiltere'de İmperial College London ve 4 hastane vakfının yürüttüğü ortak bir çalışmaya göre, 30 çocuk pandeminin zirve yaptığı dönemde yeni başlayan tip 1 diyabet tanısıyla hastanelere başvurmuş. Bu vaka sayısı önceki yıllarda aynı dönemde tipik olarak görülen vaka sayısının yaklaşık 2 katı. Çalışmada, yeni başlayan diyabetli çocukların yüzde 70'i Diyabetik Ketoasidoz (DKA) ile başvurdu. DKA, vücutlarında insülin bitmeye başlarsa, diyabetli kişilerin başına gelebilecek ciddi bir durumdur.