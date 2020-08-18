Covid-19’a karşı çocuklara özel öneriler

Yeni tip corona virüsünün bebek ve çocuklara bulaşma riski anne babaları tedirgin ediyor. Bu nedenle maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarını büyük bir titizlikle uygulamak çok önemli. Peki, Covid-19 çocukları nasıl etkiliyor ve ailelerin nelere dikkat etmesi gerekiyor?

İşte Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Armağan Oğuz'un açıklamaları: Özellikle bir yaşına kadar bebeklerin bağışıklık sistemleri yeterince güçlenmemiştir. Bebeklerin bu süreçte çevredeki kişilerle temasının sınırlandırılması gerekir. Oyun çağındaki çocuklara bu süreci olabildiğince oyunmuş gibi aktarmak ve ev sürecinde keyifli aktivitelerle vakit geçirmek gerekir.

Evde ortak alanlarda çocukların birbiriyle olan mesafesini kısıtlamak gerekir. Kronik bir rahatsızlığı olmayan çocuklar corona virüsü enfeksiyonunu grip gibi geçiriyor. Ama kronik rahatsızlığı olan çocuklar, bu enfeksiyonu daha ağır geçirebilecekleri için bu çocuklar için çok daha dikkatli olunması gerekiyor.

RUTİN AŞILAR ÖNEMLİ

Çocukların beslenmeleri de bu süreçte çok büyük önem taşımaktadır. Beslenmelerinde 4 temel gruptan yiyecek olmasına özen gösterilmeli. Süt ve süt ürünleri, protein içeren et, sebze ve meyveler gün içerinde yeteri kadar verilmeli. Özellikle C vitamini açısından avokado, kivi ve yeşilbiber gibi besinler tüketilmeli. Çocukların yeterli su alması da çok önemli. D vitamini için çocukları, yaz güneşinden öğle saatleri hariç faydalandırmak gerekir. Bu döneme denk gelecek rutin aşılamalar için, ailelerin doktorları ile temasa geçip, aşı takvimine karar vermeleri önemli.

MUTLAKA MASKE TAKIN

Bulaşma riskinde en önemli organlar, eller. Elleri bol sabun ve su ile 25 derece üzeri sıcaklıkta, en az 20 saniye yıkamak önemli. Çocuklar evde oldukları için sürekli kolonya kullanılmasına gerek yok. Ama çocuklar dış ortama çıktıklarında mutlaka ailelerin yanında dezenfektan bulunmalı. 2 yaşından büyük çocuklar, anne babaların gözetiminde olmak kaydıyla maske ile dış ortama çıkmalı. Eğer anne-babalar işe gidip geliyorlarsa, eve geldiklerinde kişisel temizliklerini yaptıktan sonra çocuklarıyla temas kurmalı.

EVİNİZİ HAVALANDIRIN

Evin havalandırılması doğal yollarla yapılmalı. Pencereyi açıp, içeri taze hava girmesini sağlayabilirsiniz. Mümkünse klimadan uzak durulmalı. Zira virüs klima filtrelerine yerleşebilir ve ortama yayılabilir.