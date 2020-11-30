Covid-19’e karşı beslenme önerileri

Covid-19 vakalarının arttığı Osmaniye'de, İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri çalışmalarına devam ederken, Dr. Hasan Öznavruz corona virüsü salgının yaşandığı günlerde bağışıklık sistemini güçlendirecek olan ve dengeli tüketilmesi gereken besinler hakkında bilgiler verdi.

“BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRMEK DENGELİ BESLENME İLE BAŞLAR”

Corona virüsü günlerinde bağışıklık sistemini güçlendiren besinler hakkında önerilerde bulunan Öznavruz, beslenme konusunda dikkat edilmesi gerekenleri şöyle anlattı:

“Vücuda giren hastalık yapıcı mikrop ve virüsleri ortadan kaldırmak için savaşan bağışıklık sistemi zaman zaman çeşitli faktörlerden etkilenerek zayıf duruma düşebilir. Buna bağlı olan bazı hastalıkların ağır veya tekrar tekrar yaşanmasına neden olabilir. Bağışıklık sistemini baskılayan zayıf düşüren faktörler hatalı beslenme alışkanlıkları, hareketsiz yaşam, sigara, uyku düzensizliği ve strestir. Bağışıklık güçlendirici beslenme önce dengeli beslenme ile başlar. 4 besin grubundan yeterli derecede beslenilmeli. Bunlar süt ve ürünleri, et grubu, sebze-meyve grubu ve tahıllardır. Bu gruplar içerisinde enfeksiyon ile baş etme konusunda çok başarılı besinler var. Özellikle rengârenk çeşitli sebze ve meyveler çeşitli antioksidan ve lif içerikleri nedeniyle kıymetli. Şeker ve karbonhidrat tüketimine dikkat etmeliyiz, Karbonhidrat olarak basit yani sofra şekeri ve şekerle yapılan yiyeceklere ihtiyacımız olmadığı gibi bağışıklık sistemimizi de baskılar. Dolayısıyla kompleks karbonhidrat yani rafine edilmemiş, kepekli, kabuklu tahıllar tercih etmeliyiz. Protein alımı yeterli seviyede tutulmalıdır. Bağışıklık sisteminin salgıladığı antikorlar protein yapıdadır. Protein alımınızı yeterli düzeyde tutmalısınız. Et, tavuk, balık, hindi, yumurta, süt ürünleri, bakliyatlar protein içerir. Ayrıca bu grupta çinko minerali direncimizi arttırmamızda yardımcı olur” diye konuştu.

Ayrıca Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, vatandaşları maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymayı davet etti.

(İHA)