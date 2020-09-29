Elazığ Eczacılar Odası Başkanı Güler: Grip aşışı kaosu yaşayacağız!

Elazığ Eczacılar Odası Başkanı Mehmet Ulaş Güler, corona virüsü salgınıyla sürecinde gündeme gelen zatürre ve grip aşılarının talebi karşılamadığını bu durumun devam etmesi durumunda önümüzdeki aylarda ciddi sıkıntılar yaşanacağını kaydetti.

“BAKANLIĞIN AÇIKLADIĞI AŞI SAYISI İLE ECZANELERE ULAŞAN AŞI SAYISI ARASINDA UÇURUM VAR”

Kış ayının yaklaşmasıyla birlikte hasta sayısının da artacağını belirten Elazığ Eczacılar Odası Başkanı Mehmet Ulaş Güler şunları söyledi:

”*Corona virüsü, kış hastalıkları olan zatürre ve grip gibi hastalıklarıyla birlikte gelirse insanların bundan nasıl etkileneceği bilinmediği için bir panik havası oluşuyor. Bundan dolayı devletimiz zatürre aşılarının birinci dozunu sağlık ocakları vasıtasıyla vatandaşlara ücretsiz bir şekilde yaptırıyor.

*Bir de grip aşısı dönemi başlıyor. Grip aşıları henüz ülkeye gelmedi. Bu durum önümüzdeki günlerde en büyük problemlerimizden biri olacak. Grip aşısının talebi karşılamayacağını düşünüyoruz. Bakanlığın açıkladığı aşı sayısı ile eczanelere ulaşan olan talep arasında çok ciddi bir uçurum var. Bu süreç içerisinde ne yaşanacağı ciddi anlamda eczacılar için endişe kaynağı olmaktadır”.

“AŞI SAYISI TALEBİN ÇOK ALTINDA”

Vatandaşların aşı eczanelerden aşı taleplerinin şimdiden yoğunlaşmaya başladığını belirten Ulaş, şunları söyledi;

”Vatandaşlar şimdiden eczanelerde aşı sormaya başladılar. Zaman zaman da hemen almak istiyorlar ancak aşılar henüz gelmedi. Talepte çok ciddi bir artış var ve bu talebin nasıl karşılanacağını bilmiyoruz. Eczaneler elinde olduğu halde aşıyı vermemezlik etmiyor. Bizler öncelikli olarak aşıları 65 yaş üstü olan ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımıza ulaştırmaya çalışacağız.

*Ancak az önce de ifade ettiğim gibi gelen aşı sayısı talebin çok altında olacağı için aşıya ulaşamayacak bu noktada eczanelerin bir sorumluluğu bulunmadığını önemle vurgulamak istiyorum. Bizler bize geldiği kadar aşıyı dağıtabiliriz. Bu süreçte çok ciddi bir sıkıntı yaşanacak. Bu sıkıntının yaşanmaması için gelecek aşı sayısının arttırılması gerekiyor. Ya da eldeki aşının öncelikli olarak risk grubundaki vatandaşlara ulaştırılmasının bakanlık tarafından sağlanması gerekiyor. Bu önlemler alınmaz ise bir aşı kaosu yaşayacağız”

“VATANDAŞLARIMIZ BİZLERE YARDIMCI OLSUN”

Vatandaşlardan eczacıların yaşadığı zorlukları göz önünde bulundurarak eczacılara yardımcı olmalarını isteyen Güler, “Eczacılar bu süreçte hem kendilerini hem çalışanlarını korumaya çalışırken hem de vatandaşlara hizmet vermeye devam ettiler. Bizim maddi kaygılarımız da yok, gerekirse maddi anlamda herhangi bir şey beklemeden görevimizin gereğini yapacağız. Sadece vatandaşlarımızdan hangi zorluklar altında çalıştığımızın bilincinde olup bize yardımcı olmalarını istiyoruz” ifadelerini kullandı.