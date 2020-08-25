Elazığ SES Şube Başkanı Yegin: Kentte günlük vaka sayısı 130-150 civarında

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’na (KESK) bağlı Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) Elazığ Şubesi, son günlerde kentte yükselen corona vakaları ve sağlık çalışanlarının sorunlarıyla ilgili basın açıklaması yaptı. Sendika binasında yapılan basın açıklamasını Elazığ SES Şube Başkanı Fulya Yegin okudu.

“HÜKÜMETİN GÖREVİ ‘ÖNLEM ALIN' ÇAĞRISI YAPMAK DEĞİL, ÖNLEM ALMAKTIR”

Normalleşme sürecinin ilan edilmesi sonrasında corona virüsü vakalarında büyük bir artış olduğunu belirten Yegin şunları söyledi:

“Sağlık bakanı Fahrettin Koca ”Salgınla mücadelemiz başarıyla sürüyor” derken artan vakalar ve hastanelerdeki sıkıntıları anlatan uzmanlar virüsün hızla yayıldığına dikkat çekiyorlar.

1 Haziran gibi çok erken tarihte tedbirler kaldırılmış; yeni normal adı altında bir sürece geçilmiştir. Hükümetin bu dönemdeki “iki bayramı bir arada yapacağız” söylemleri halkın rehavete kapılarak rahat davranmasına neden olmuştur. Bugün gelmiş olduğumuz süreçte gerek ülkemiz açısından gerekse yaşadığımız şehir açısından 1 Haziran öncesinden çok daha kötü bir durumdayız.

Halkın sağlığından çok ekonomik ihtiyaçlar doğrultusunda süreç yönetilmiş, insanlara evde kal çağrısı yapılmış ancak evde kalmalarını sağlayacak ekonomik destek verilmemiştir. İşçiler fabrikalarda yan yana bantlarda covid-19'a karşı önlemler alınmadan çalıştırılmaya devam edilmiştir.

Bu süreçte hasta sayıları ve sağlık politikaları konusunda şeffaf davranılmamış gerçek sayılar sağlık meslek örgütleri ve kamuoyuyla doğru bir şekilde paylaşılmamıştır. Ayrıca sürecin yönetimi konusunda meslek örgütler ve sendikalarla işbirliği yapılarak ortak bir çalışma sağlanmamıştır.

1 Haziran sonrası vaka sayılarında çok hızlı bir artış olmuş ve salgın kontrol edilemez hale gelmiştir. Sağlık bakanlığınca alınan tedbirler kesinlikle yeterli değildir. Hükümetin görevi önlem alın çağrısı yapmak değil, önlem almaktır. Gerekli önlemleri almayıp suçu önlemlere uymayan halka yükleyerek sorumluluktan kurtulamazlar”.

“BİN 200 VAKA SAYISI İNANDIRICI DEĞİL”

Hastaneye yatış kriterlerinin değişmesinden dolayı evlerinde karantinada kalması gereken vakaların yeterince takip edilmediğini belirten Yegin sözlerine şöyle devam etti:

“Evlerinde karantinada kalması gereken pozitif vakalar yetersiz sayıdaki ve eğitim almayan filyasyon ekiplerince yeterince takip edilememiş bu da bulaşın hızla artmasına neden olmuştur. Hastalar evlerine karantinaya yollanırken; evlerinin karantina şartlarına uygun olup olmadığı, evde yaşayan ev halkının sayısının ne olduğu, kişilerin bu konudaki bilinç düzeyleri hiçbir şekilde gözetilmemiştir. Bu da bulaşın artma nedenlerinden biridir.

TTB'nin bu konuda yurtların karantina için kullanılması çağrısı dikkate alınmalıdır. Elazığ da bile günlük 130-150 pozitif vakanın teşhis edildiğini düşündüğümüzde ülke genelindeki bin-bin 200 vaka sayısı hiç inandırıcı bir sonuç değildir. Testlerin yapılması konusunda belli kesimlere ayrıcalık yapılarak ayda 8 kez test yapılırken belirti gösterenlere ve sağlık emekçilerine test yapılmaması halkı ayrıcalıklı vatandaşlar ve diğer vatandaşlar olmak üzere ikiye ayırmıştır.

Sağlık emekçileri salgın döneminde hakları verilmeden, çok yoğun bir şekilde, her geçen gün viral riskleri artarak çalıştırılmaya devam edilmektedir. Artık bedenen ve psikolojik olarak kendimizi çok yorgun ve tükenmiş hissediyoruz. Vaka sayıları bu kadar artmışken tekrar dönüşümlü mesaiye geçilmeli ve sağlık emekçileri dinlendirilmelidir” şeklinde konuştu.

“İLİMİZDE GÜNLÜK VAKA SAYISI 130-150 CİVARINDADIR”

Elazıığ'da günlük vaka sayısı hakkında da bilgi veren Yegin, açıklamasının devamında şunları kaydetti;

“Sahadan aldığımız bilgilere göre ilimizde günlük pozitif vaka sayısı 130-150 civarındadır. Aynı zamanda enfekte olan sağlık personeli sayısı da hızla artmaktadır. Pandemi poliklinikleri önünde uzun kuyruklar oluşmakta, hem sağlık çalışanları hem de hastalar mağdur olmaktadır.

“YORGUNUZ VE ÖFKELİYİZ”

Biz Elazığ SES Şube olarak hükümetin salgının artmasında halkı suçlamak yerine gerekli önlemler almasını; sağlık emekçilerinin alkışlamak yerine haklarını veren politikalar üretilmesini istiyoruz. Her gün başka bir arkadaşımızın enfekte olduğunu öğreniyoruz.

Tüm sağlık emekçileri olarak tedirginiz, yorgunuz ve öfkeliyiz. Sağlık Bakanlığı’na sesleniyoruz; tüm sağlık çalışanlarına beş günde bir test yapılsın ve haklarımız verilsin ki azda olsa kendimizi güvende hissedelim”