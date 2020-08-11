Profesör Çelen: Yoğun bakımlarda ülke genelinde sıkıntı var.

Türkiye’de corona virüsü vakalarında artışın yaşandığı illerin başından gelen Diyarbakır ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın uyarıları sürüyor. Kentte vakalardaki artışları, önce yoğun bakımda yatan hasta sayısı, ardında temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranın izledi.

Mayıs ayına kıyasla Türkiye genelinde yüzde 1.3 oranında artan temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranında, Diyarbakır’da yüzde 1.4, Şanlıurfa’da ise 1.7 oranında artış kaydedildi.

ARTIŞ NASIL BAŞLADI?

Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve İl Pandemi Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen konuya ilişkin şunları söyledi:

* Diyarbakır pandemi sürecinin başından bu yana 5 aylık süreçte ilk 2 ayda aldığımız en çok eleştiri vaka sayılarınız niye düşüktü. Son 2 buçuk ayda da vaka sayılarımız gerçekten de artış göstermeye başladı.

* Tabii ki burada şehirlerarası seyahat kısıtlamasının etkisi çok büyük oldu. Sadece Diyarbakır ile ilişkili değil.

* Tüm Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde özellikle batıdaki büyükşehirlerde olan kişilerin geri dönmesi ile birlikte bir nevi virüsü taşıdılar bu bölgeye.

KURALLARA UYULUYOR MU?

* Dezavantajımız biz çok kalabalık bir aile yapısına sahip olduğumuz için zaten önemli bir risk faktörümüz var. Bunun dışında bir de kişisel önlemleri almadığımız zaman ya da maske kullanım kurallarına riayet etmediğimiz zaman risk daha da artıyor.

* Aslında bütün olay bununla ilişkili. Bizim İzmir Bölgesi’ndeki meslektaşlarımızla konuştuğumuzda oradaki vaka sayılarının ciddi oranda düştüğünü gördük. Fakat burada kişilerin kendi önlemleri son derece önem arz ediyor.

* Maalesef Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır’daki vaka sayıları maske kullanımı, sosyal mesafe ve kişisel hijyenle ilişkili olarak, özellikle el yıkamayla ilişkili olarak artış göstermektedir.

“BAŞVURULAR ARTTI”

Hastanelere başvuruların arttığına da dikkat çeken Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen, hastanelerde yer kalmadığı ile ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Çelen şunları söyledi:

* Son 15, 20 günlük süreçte neler söyleyebiliriz? Aslında değişen çok bir şey olmadı. Hastanelere başvurular arttı, doğrudur. Hastanelerimizde yer kalmadığına dair söylemler var ama böyle bir durum söz konusu değil.

* Yoğun bakımlarda ülke genelinde sıkıntı var. Sadece Diyarbakır’a has bir olay değil bu. Çünkü yoğun bakımdaki yatış süresi arttı. Yatış süresi artınca yoğun bakıma ihtiyacı olan kişilerin de artması ile birlikte yoğun bakımlarda ciddi bir yoğunluk oluşmaya başladı. Bununla ilişkilidir.

YATIŞA GEREK YOKSA EVDE

* Fakat bunun dışında mevcut artışta son 15- 20 günlük süreçte çok büyük bir değişiklik yok. Fakat sosyal medyada da bununla ilgili çok haber var. ‘Özellikle hastanelere gidiyoruz ve kabul edilmiyoruz. Eve yollanıyoruz’ şeklinde bir yaklaşım var.

* Ama eve yollanıyoruz mantığı doğru değil. Sağlık Bakanlığı’nın da öngörüsü noktasında artık hastaneye yatış gereksinimi olmayan hastaların ilaçlarını sağlayarak evde tedavilerinin, evde izolasyonlarının yapılması noktasında hemfikiriz.

* Bu nedenle yatış ihtiyacı olmayan hastaları evde takip ve tedavi ediyoruz. Şu an için bir oran veremeyiz. Fakat doluluğa baktığımızda son 15 güne kadar çok büyük bir değişikliğin olmadığını görüyoruz. (DHA)