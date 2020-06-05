EÜ’de ortopedik tedavide yeni bir model geliştirildi

EÜ Tıp Fakültesi öğretim üyeleri tarafından geliştirilen “Hastaya Özgü 3 Boyutlu Yazıcı ile Kemik Modelleme” çalışmaları ile kırık, kireçlenme, eğrilik ya da tümör ameliyatlarında, kişiye özel tedavi yöntemleri uygulanıyor.

Geliştirilen modellemenin hastaya ve hastalığa özel tedavi yöntemleri sunacağını söyleyen Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde, Ortopedi ve Travmatoloji ile Anatomi Anabilim Dalları hocalarımızın işbirliğinde, ‘Hastaya Özgü 3D Yazıcı ile Kemik Modelleme' çalışmaları kapsamında kırıkların tedavisinde yeni bir model geliştirildi. Tıp Fakültemiz, A Plus hastane olmasının yanı sıra Türkiye'de pek çok ilke imza atmış bir fakültedir. Hocalarımızı çalışmalarından dolayı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. EÜ yönetimi olarak maddi ve manevi anlamda her zaman onların yanlarındayız” diye konuştu.

KİŞİYE ÖZGÜ TEDAVİ YÖNTEMİ

3 Boyutlu Yazıcı ile Kemik Modelleme ile ilgili bilgiler veren EÜ Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Figen Gökmen, “Hastaya ve hastalığa özel tedavinin ön plana çıktığı günümüzde, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı bünyesindeki ‘Dijital Görüntüleme ve Üç Boyutlu Modelleme Laboratuvarımız', 2014 yılından bu yana hizmet veriyor. Laboratuvarımız, bu güne dek pek çok bilimsel yayın ve araştırma için proje desteği aldı. Laboratuvarımızın imkanlarıyla çok sayıda hastanın kişiye özgü tedavi planlamasını üç boyutlu bire bir modelleriyle sağlıyoruz.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde yapılan kırık, kireçlenme, eğrilik ya da tümör ameliyatlarda üç boyutlu modelleme tekniğinden yararlanarak kişiye özgü tedavi gerçekleştiriliyor. Kemikte meydana gelen değişmenin anlaşılması, ameliyat öncesi uygun cerrahi tedavinin planlanması, ameliyat anında kullanılacak implantın büyüklüğü herkeste aynı olmadığından kişiye ve hastalığa özel bulguların belirlenmesi önem arz ediyor.

Örneğin; kırıklarda, kırık parça sayısının bilinmesi, tümör ameliyatlarında çıkarılacak kitlenin yerleşimi, damar sinir gibi önemli yapılar ile komşuluğunun gösterilebilmesi ameliyat anında oluşabilecek riskleri ortadan kaldırır. 3 boyutlu yazıcı teknolojisi ile hastalıklı kemik yapısının birebir boyutta örneğinin basılması sayesinde kişiye özgü cerrahi planlamalar model üzerinden yapılabiliyor” ifadelerini kullandı.

KISA SÜREN, KANAMASIZ AMELİYATLAR

Modellemenin, ameliyat sürecini kolaylaştırdığını belirten Uzm. Öğr. Gör. Murat Öztürk, “Modelimiz, hastalarımızın konforlu bir şekilde, kanamasız ve kısa sürede tamamlanan ameliyatları sonrası iş ve sosyal hayatına dönebilmesini sağlıyor. Ortopedik Anatomi Modelleme çalışma ekibimiz; Prof. Dr. Dündar Sabah, Prof. Dr. Kemal Aktuğlu, Prof. Dr. Figen Gökmen ve Prof. Dr. Mehmet Asım Özer bir yandan hasta tedavi hizmetini en iyi şekilde gerçekleştirirken diğer yandan da deneyimlerini yüksek çıtalı uluslararası bilimsel dergilerde araştırma makaleleri olarak yayınlıyorlar. Hastalarımız, Üniversitemiz ve Ülkemiz adına daha kaliteli sağlık hizmeti ve daha fazla akademik başarı için çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Ortopedik Anatomi modelleme çalışma ekibinin düzenlediği toplantıya Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kutsal Turhan, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemil Gürgün ve Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tuncay Göksel ile Ortopedi ve Travmatoloji ve Anatomi Ana Bilim Dalı akademisyenleri katıldı. İHA