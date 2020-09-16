Evcil hayvanlardan corona virüsü bulaşır mı?

Evcil hayvan sahipleri corona virüsünün hayvanları etkileyip etkilemediğini ve insanlara bulaşma ihtimalinin bulunup bulunmadığı konusunda endişeleniyor. Oluşan bilgi kirliliği nedeniyle kendilerine vatandaşlardan gelen soruların arttığını belirten İVHO Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, yeni tip Corona virüsü yönünden evcil hayvan kaynaklı bir risk olmadığını söyledi.

KANIT YOK

Prof. Dr. Murat Arslan “Dünya Sağlık Örgütü yeni virüsün insanlara ilk olarak bir yabani hayvan kaynağından bulaştığının tahmin edildiğini, ancak takip eden vakalarda sadece insandan insana bulaşma görüldüğünü bildirmektedir. Açıklamada, şimdiye kadar, evcil hayvanların hastalığı yayabileceğine dair bir kanıt bulunamamıştır” dedi.

HİJYEN KURALLARINA UYUN

Tüm zoonoz (hayvandan insana geçen) hastalıklar için kişisel temizlik ve sağlık önlemlerine gerek olduğunu hatırlatan Arslan, ellerin sık sık yıkanması, hayvanların kaldığı yerlerin hijyenik açıdan temiz tutulması, Corona pozitif olan insanların mümkün olduğunca hayvanlardan uzak durması tavsiyelerinde bulundu. Prof. Dr. Murat Arslan sözlerini “Çeşitli iletişim araçlarıyla yapılan gerçek dışı söylemlere kulak asmadan, yetkili kurumların açıklamalarını dikkatle izleyiniz. Sizin ve dostunuzun sağlığı için temel hijyen ve korunma kurallarına uyunuz” şeklinde tamamladı.