Gençlik hastalığı nedir? Köpeklerde gençlik hastalığı belirtileri neler?

Köpeklerde gençlik hastalığı; köpeklerin solunum, sindirim ve sinir sistemini ciddi anlamda etkileyen bir hastalıktır. Virüs kaynaklı olan bu hastalık köpeklerin metabolizmasını yüksek derecede etkiliyor. İşte gençlik hastalığı ve merak edilenler…

GENÇLİK HASTALIĞI NEDİR?

Köpek gençlik hastalığı yavru veya yetişkin köpeğinizin kötü bir öksürük ve ishale yakalanmasına neden olabilen ciddi bir viral hastalıktır.

Bazı durumlarda köpeklerde ölümcül zatürre ve hatta felç bile görülebilir.

KÖPEKLERDE GENÇLİK HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELER?

Köpek gençlik hastalığı olan bir yavru veya yetişkin köpekte çeşitli belirtiler görülür.

Köpek gençlik hastalığı farklı şekillerde görülebileceği için çoğu zaman tanı koymak zordur. Genel olarak belirtiler:

Yüksek ateş

İshal ve sindirim sorunları

Ani kusma

Uyuklama

Depresyon

İştah kaybı

Hapşırma, öksürme ve solunum sorunları

Göz, deri veya sinir problemleri

KÖPEK GENÇLİK HASTALIĞINA NE YOL AÇAR?

Köpek gençlik hastalığı, enfekte olmuş köpeklerden hapşırma ve öksürme yoluyla veya idrar, kan veya tükürük ile doğrudan temas yoluyla geçer. Aynı zamanda su veya yemek kaplarının paylaşımı yoluyla da geçebilir.