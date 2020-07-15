Gırtlak kanseri belirtileri nelerdir? Gırtlak kanseri tedavi edilebilir mi?

Sigara içmek, aşırı alkol tüketimi, ailede baş ve boyun kanseri öyküsü olması, sağlıksız beslenme, asbest ve kömür tozu gibi bazı kimyasallara ve maddelere maruz kalma gibi faktörlerin nedenleri arasında gösterilen gırtlak (larenks) kanseri belirtileri nelerdir? Gırtlak kanseri tedavi edilebilir mi? Bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz.

GIRTLAK (LARENKS) KANSERİ NEDİR?

Larenks, nefes borusunun (trakea) girişinde bulunan boğazın bir parçasıdır. Nefes almanıza ve konuşmanıza yardımcı olmak için önemli bir rol oynar. Bu bölgede gelişen, kanserler gırtlak veya larenks kanseri olarak adlandırılır.

Gırtlak kanseri, gırtlağınızdaki hücreler genetik mutasyon geliştirdiğinde oluşur. Bu mutasyonlar hücrelerin kontrolsüz büyümesine ve normalde sağlıklı hücreler öldükten sonra da yaşamaya devam etmelerine yol açar. Biriken hücreler gırtlak bölgesinde bir tümör oluşturabilirler. Gırtlak kanserine sebep olan mutasyona neyin sebep olduğu net olarak bilinmemektedir.

GIRTLAK KANSERİ BELİRTİLERİ

Gırtlak kanserinin bulguları ve belirtileri aşağıdakileri içerebilir:

– Kalıcı öksürük

– Ses kısıklığı

– Boğaz ağrısı

– Boğazda veya boyunda anormal bir yumru

– Yutma sırasında zorluk veya ağrı

– Yemek yerken takılma hissi

– Zor veya gürültülü nefes alma

– Kalıcı kulak ağrısı

– İştahsızlık ve kilo kaybı

– Kanlı tükürük ve balgam

– Kalıcı kötü nefes kokusu

GIRTLAK KANSERİ EVRELERİ

Gırtlak kanserinin 4 evresi vardır. Birinci ve ikinci evreler (T1, T2), erken evre olup tedavide başarı oranı daha yüksektir. Üçüncü evre(T3) gırtlak kanserleri, gırtlak içinde sınırlı ve ses teli hareketi azalmış kanserlerdir. Dördüncü evre (T4) kanserlerde, ses telleri fikse olmuş, ses tellerinin üst ve alt bölgesine yayılmış, gırtlak dışına taşmış kanserlerdir. Üçüncü ve dördüncü evreler ileri evrelerdir, tedavide başarı oranı düşüktür, bu evrelerde boyunda metastaz dediğimiz boyun lenf bezelerine yayılma veya akciğer gibi başka organlara sıçrama olabilir.

GIRTLAK KANSERİ TEDAVİ EDİLEBİLİR Mİ?

Gırtlak kanserinin tedavisi vardır. Özellikle erken evrede tedaviyle hastalık tamamen ortadan kalkar ve nüks oranı çok düşüktür. Tedavide üç seçenek vardır: Ameliyat, radyoterapi, kemoterapi ve bu tedavilerin kombinasyonudur.

Kanserin birinci ve ikinci erken evrelerinde ameliyat ve radyoterapiyle tedavi % 90-95 oranında aynı başarıya sahiptir. Özellikle ses telinden gelişmiş kanserlerde sesi koruma açısından radyoterapi tercih edilebilir. Ancak üçüncü ve dördüncü evre gibi ilerlemiş gırtlak kanserlerinde gırtlak ve boyunla birlikte ameliyat tercih edilmelidir, radyoterapi ameliyat sonrası nüksü önlemek açısından gerekebilir. Kemoterapi, ameliyat yapılamayan çok ileri kanserlerde tümörü küçültüp ameliyat yapılabilir duruma getirmek için gerekebilir.