Renkli gözlere sahip olanlarda, yaşlı insanlarda, bağışıklık sistemi zayıf olanlarda, Displastik Venüs Sendromu yaşayan hastalarda ve güneşe fazla maruz kalan insanlarda görülme sıklığı daha fazla olan göz kanseri nedir? Belirtileri ve tedavisi ili ilgili bilinmesi gerekenler haberimizde…

GÖZ KANSERİ NEDİR?

Göz kanseri, gözün çeşitli bölgelerinde başlayabilen birçok tümör tipini tanımlamak için kullanılan genel bir terimdir. Gözdeki veya çevresindeki sağlıklı hücreler değiştiğinde ve kontrolsüz bir şekilde büyüdüğünde, tümör adı verilen bir kütle oluşturduğunda ortaya çıkar. Bir tümör iyi huylu veya kanserli olabilir. İyi huylu bir tümör, tümörün büyüyebileceği, ancak yayılmayacağı anlamına gelir. Gözde ortaya çıkan tümör dokularının yüzde doksanı iyi huylu olarak gelişir ve bu dokuların göz kanserine neden olmadığı bilinmelidir.

Kanserli bir tümör maligndir, yani büyüyebilir ve vücudun diğer bölgelerine yayılabilir. Göz kanseri nadirdir. Kas, cilt ve sinirlerden oluşan göz kapağı gibi gözün dış kısımlarını etkileyebilir. Kanser göz küresinin içinde başlarsa buna göz içi kanseri denir.

GÖZ KANSERİ TÜRLERİ

– Göz melanomu

Gözün orta tabakasına uvea denir ve gözün önündeki iris, siliyer cisim ile gözün arkasındaki koroidi içerir. Kanser bu tabakadaki pigment üreten melanosit hücrelerinin anormalleşmesiyle başlar ve yetişkinlerde en yaygın görülen göz kanseri türüdür.

– Göz lenfoması

Göz küresinde başlayan lenfomadır ve çoğu non-Hodgkin lenfomadır.

– Retinoblastom

Çocukluk çağı göz kanserinin az rastlanan bir türüdür. Gözün ışığa duyarlı tabakası olan retinada gelişir.

Nadir görülen göz kanseri türleri:

* Gözde skuamöz hücreli karsinom: Genelde konjonktiva ve göz kapağında başlar.

* Gözde bazal hücreli karsinom: Genellikle göz kapağında başlar ve bu bölgede en sık görülen kanser türüdür.

* Göz kapağının sebase karsinomu: Sebase (yağ üreten) bezlerin kanseridir ve en çok kirpik çizgisine yakın üst göz kapağında gelişir.

Adenoid kistik karsinom: Gözyaşı bezinin en sık görülen kanser türüdür.

* Göz çukuru sarkomu: Gözü hareket ettiren kaslarda başlayabilir ve çoğunlukla çocukları etkiler.

GÖZ KANSERİN BELİRTİLERİ

– Bulanık görüş

– Ani görüş kayıpları

– Görüş alanında ortaya çıkan hareketli nokta veya çizgiler, ışık parlamaları

– Görme alanı kaybı

– Gözün renkli kısmında ortaya çıkan koyu nokta veya leke

– Göz bebeğinin şeklinde veya büyüklüğünde değişim

– Gözün göz yuvasındaki doğal konumundan kayması veya dışarı doğru çıkması

– Gözde kızarma veya ışığa karşı hassasiyet

– Nadiren gözün içinde veya çevresinde ağrı (bu belirti için kanserin gözün dışına yayılmış ve göz içindeki basıncın yükselmiş olması gerekir)

– Sarkık göz kapağı

GÖZ KANSERİ TEDAVİSİ

Göz kanserinde tedavi; kişinin yaşına, sağlık durumuna, kanserin türüne, evresine ve yayılma gösterip göstermemesine göre planlanır. Cerrahi tedavi, radyoterapi yöntemi, göz ışın tedavisi (lazer), kemoterapi, proton tedavisi ve kriyoterapi yöntemlerinden biri tercih edilir.

Radyasyon tedavisi

Göz kanserinde uygulanan en yaygın tedavi yöntemidir. Ana tedavi olarak ya da ameliyattan önce veya sonra kullanılabilir. En sık kullanılan radyasyon tedavisi türleri ise brakiterapi (içsel) ve dış ışın radyasyonudur. Dış radyasyon bir makineden hastaya verilirken brakiterapide dairesel bir metal parçasına (plak) bağlı radyoaktif tohumlar kanserli bölgeye yerleştirilir. Başlıca yan etkileri kırmızı ve kuru cilt, yorgunluk, yutma güçlüğü ve ağızda yaralardır.

Cerrahi müdahale

Cerrahi göz kanserinde yaygın olarak kullanılan bir diğer tedavi yöntemidir. Tümörün evresine ve büyüklüğüne bağlı olarak aşağıdaki ameliyat türlerinden biri yapılabilir.

Göz rezeksiyonu: Tümör ile tümör çevresinden az miktarda sağlıklı doku çıkartılır.

Enükleasyon: Gözün alındığı bir cerrahi müdahaledir. Bazı ilerlemiş göz kanseri vakalarında uygulanabilir.

Orbital egzenterasyon: Gözün, göz kapaklarının, göz çukurundaki kas, yağ ve sinir dokularının alındığı bir ameliyatıdır. Sadece çok agresif veya tekrarlayan göz kanserlerinde kullanılabilir.

Mohs mikrografik cerrahisi: Tümör katmanlar halinde alınır. Her katman kanser hücresi görülmeyene kadar laboratuarda incelenir. Mohs cerrahisi bazen göz kapağı veya konjonktivadaki bir tümörün tedavisinde kullanılır.

Kriyocerrahi: Dokuyu dondurmak ve yok etmek için kontrollü bir dondurma işlemi kullanır. Bazen tümörün konjunktiva veya göz kapağı içinde tedavi edilmesinde uygulanabilir.

Lazer cerrahisi: Bazen gözdeki küçük tümörleri yok etmek için kullanır.

Plastik cerrahi: Gözün normal şekilde hareket etmesi ve göz rezeksiyonu gibi ameliyatlardan sonra şekil bozukluklarını (dış görünümü) düzeltmek için uygulanır.

Kemoterapi

Göz lenfomasını ve bazen göz melanomunu tedavi etmede kullanılır.

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