Guatr herkeste görülebilir. Doğumsal olabileceği gibi sonradan da ortaya çıkabilir ve 40 yaşından sonra daha yaygın görülür. Guatr’ın en bilinen nedeni beslenmede iyot eksikliğidir. Graves hastalığı, Hashimoto hastalığı, tiroid kanseri, hamilelik ve enfeksiyon gibi bir takım faktörler tiroid bezinin büyümesine yol açar. Peki, guatr’a hangi doktor/bölüm bakar? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik.

GUATR NEDİR?

Guatr tiroid bezinizin anormal büyümesidir. Tiroid boynun dibinde Adem elmasının hemen altında bulunan kelebek şeklinde bir bezdir. Tiroid bezi metabolizmayı düzenlemeye yardımcı iki ana hormon üretir; tiroksin (T-4) ve triiyodotironin (T-3). Tiroit bezinde tiroid hormonunun yapımı azalırsa, beyinde yer alan hipofiz bezinin tiroidi uyarıcı hormonunun (TSH) salgılanması giderek artar ve bu hormon tiroid bezini büyüterek guatr meydana gelmiş olur.

GUATR BELİRTİLERİ

– Tıraş veya makyaj sırasında özellikle belirgin olan, boynun dibinde görünen bir şişlik

– Boğazın sıkıldığı hissi

– Öksürük

– Ses kısıklığı

– Yutma güçlüğü

– Nefes darlığıdır.

GUATR’A HANGİ DOKTOR/BÖLÜM BAKAR?

Guatr için dahiliye (iç hastalıkları) bölümüne başvurmak gerekir. Dahiliye uzmanı muayene ettikten sonra, tiroit testleri ve tiroid ultrasonografisi yapıldıktan sonra tanı konar. Guatr hastalığının 3 tedavi yöntemi vardır. Bunlar ilaç tedavisi, iyot tedavisi ve cerrahi tedavidir.

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