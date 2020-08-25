Hangi vitamin eksikliği nefes darlığı yapar?

Tıp dilinde dispne olarak tanımlanan nefes darlığı, ciğerlerinize tamamen hava girmesini zorlaştıran rahatsız edici bir durumdur. Kalbiniz ve akciğerlerinizle ilgili sorunlar nefes almanızı zorlaştırabilir. Pek çok farklı sebepten dolayı oluşabilen nefes darlığı hangi vitamin eksikliğinde görülür? Bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz.

NEFES DARLIĞI NEDİR?

Nefes darlığı; nefesin yetmemesi, hava açlığı çekme, nefes nefese kalma gibi yakınmaların yanı sıra, önceden rahatlıkla çıkılabilen merdivenleri çıkarken soluksuz kalma, düz bir zeminde yürürken diğerleri kadar hızlı olamama, sık sık dinlenme ve soluklanma ihtiyacı hissetme gibi belirtiler ile kendini gösteren, kişinin günlük aktivitelerini yapmasına engel olan ve yaşam kalitesini düşüren bir rahatsızlıktır.

Aniden (akut) ortaya çıkan nefes darlığının, nedenleri arasında;

– Anafilaksi (şiddetli alerjik reaksiyon),

– Astım,

– Karbonmonoksit zehirlenmesi,

– Kardiyak tamponat (kalbin etrafındaki aşırı sıvı),

– Coronavirus hastalığı 2019 (COVID-19),

– Kalp krizi,

– Kalp aritmileri,

– Kalp yetmezliği,

– Zatürree (ve diğer akciğer enfeksiyonları),

– Pnömotoraks (akciğer çökmesi),

– Pulmoner emboli (akciğerdeki bir arterdeki kan pıhtısı),

– Ani kan kaybı,

– Üst hava yolu tıkanıklığı (solunum geçişinde tıkanma) bulunur.

Haftalar veya daha uzun süren (kronik olarak adlandırılan) nefes darlığı durumunda, durum çoğunlukla aşağıdakilerden kaynaklanır:

– Astım

– KOAH (kronik obstrüktif akciğer hastalığı)

– Kondisyon eksikliği

– Kalp fonksiyon bozukluğu

– İnterstisyel akciğer hastalığı

– Şişmanlık

– Plevral efüzyon (akciğerlerin etrafında sıvı birikmesi)

Bazı diğer sağlık koşulları da yeterli hava almayı zorlaştırabilir.

Bunlar:

– Akciğer problemleri

– Krup (özellikle küçük çocuklarda)

– Akciğer kanseri

– Plörezi (akciğerleri çevreleyen zarın iltihabı)

– Pulmoner ödem (akciğerlerde aşırı sıvı)

– Pulmoner fibroz (yaralı ve hasar görmüş akciğerler)

– Pulmoner hipertansiyon

– Sarkoidoz (vücuttaki enflamatuar hücre koleksiyonları)

– Tüberküloz

– Kalp sorunları

– Kardiyomiyopati (kalp kası ile ilgili sorun)

– Perikardit (kalp çevresindeki doku iltihabı)

Diğer problemler

– Anemi

– Anksiyete bozuklukları

– Kaburga kırığı

– Boğulma: İlk yardım

– Epiglottitis (nefes borunuzun “kapağının” şişmesi)

– Yabancı cisim soluma: İlk yardım

– Guillain-Barre sendromu

– Kifoskolyoz (göğüs duvarı deformitesi)

– Miyastenia gravis (kas zayıflığına neden olan bir durum)

HANGİ VİTAMİN EKSİKLİĞİ NEFES DARLIĞI YAPAR?

Demir, B12 vitamini ve folat (folik asit olarak da bilinir) eksikliği nefes darlığı (dispne) yapar.

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