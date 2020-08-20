Hangi vitamin eksikliği el titremesi yapar?

El titremesi hemen herkesin hayatının bir bölümünde tecrübe ettiği, istemsiz ve ritmik bir kas hareketidir. Genellikle tehlikeli bir durum değildir. Çoğunlukla heyecan, öfke ve korku gibi ani duygu değişimleri, stres, yorgunluk, metabolik eksiklik, aşırı çay ve kahve tüketimine bağlı olarak görülen el titremesi hangi vitamin eksikliğinde görülür? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik.

EL TİTREMESİ HAKKINDA

Çoğu insanın elinde hafif bir titreme vardır. El titremesi (tremor) vücudun bir kısmındaki kasların istemsiz olarak ritmik bir şekilde kasılması ve gevşemesi sonucu ortaya çıkan hareketlerdir. Günlük hayatın stresinden nörolojik rahatsızlıklara kadar farklı sebeple ortaya çıkabilir. Çoğunlukla heyecan, öfke ve korku gibi ani duygu değişimleri, stres, yorgunluk, metabolik eksiklik, aşırı çay ve kahve tüketimine bağlı olarak görülür. Kendi başına el titremesi yaşamı tehdit eden bir durum değildir ancak günlük yaşamınızı zorlaştırabilir.

El titremesi normal kabul edilse de istirahat sırasında ya da sosyal ortama çıkıldığında görülen el titremeleri farklı hastalıkların habercisi olabilir. Kan şekerindeki düşüş, el titremesine yol açan sebepler arasında yer alır. El titremesine sebep olan bir diğer durum da aırı alkol tüketimidir.

Bazı ilaçların kullanımına bağlı olarak da; Parkinson, epilepsi, polinöropati, distoni gibi hastalıklar el titremesine yol açabilir.

HANGİ VİTAMİN EKSİKLİĞİ EL TİTREMESİ YAPAR?

Vücutta DNA sentezi, kırmızı kan hücresi olarak bilinen eritrosit üretimi ve sinir dokusunun yenilenmesi gibi önemli görevleri bulunan B12 vitamininin vücutta eksik olması durumunda el titremesi yaygın olarak görülür.

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