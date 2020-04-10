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Hatay’da 33 ve 65 yaşında iki kişi coronayı yenmeyi başardı

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi’nde corona tedavisi gören 33 ve 65 yaşındaki 2 hasta alkışlar eşliğinde taburcu edildi. O anlar, kameralar tarafından kaydedildi.

Can ÇAPAR
15:20 -
Haberler Sağlık

Corona virüsü ile mücadele ederek kazanan vatandaşların taburcu olduklarına dair haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde corona tedavisi gören 2 hasta alkışlar eşliğinde taburcu edildi.

HASTALARDAN BİRİ 33 YAŞINDA

MKÜ Araştırma Hastanesi'nden yapılan açıklamada, hastalardan birinin 33 yaşında olduğu belirtildi. İsminin E.C. olduğu öğrenilen hasta, 27 Mart'ta yüksek ateş şikayeti ile hastaneye müracaat etti. Tetkiklerin ardından E.C.'ye corona tanısı kondu. Ardından tedavisine başlanan E.C., coronayı yendi ve 10 Nisan'da alkışlarla taburcu edildi.

DİĞER HASTA 65 YAŞINDA

Yine açıklamaya göre taburcu olan hastalardan diğeri de 65 yaşında. İsminin H.Ş. olduğu öğrenilen hasta da 17 Mart'ta yine yüksek ateş şikayeti ile hastaneye başvurdu. Tetkiklerin ardından H.Ş.'ye de corona tanısı kondu. Ardından tedavisine başlanan 65 yaşındaki H.Ş. de coronayı yendi ve o da 10 Nisan'da taburcu edildi.

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