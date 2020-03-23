100’den fazla çeşidi olan HPV, genellikle zararsızdır ve kendi kendine geçer, ancak bazı tipler kansere veya genital siğillere neden olabilir. Peki, HPV virüsü nedir? Belirtileri ve tedavisi hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik.

HPV VİRÜSÜ NEDİR?

HPV (Human papillorna Virüs), daha çok hem erkek hem de kadın genital bölgede ve bu bölge mukozalarında enfeksiyon yapan ve kondilom (condyloma acuminatum) adı verilen siğil şeklinde kitlelerin oluşumuna neden olan bir çeşit virüstür. 100’den fazla HPV çeşidi vardır, ancak bunların çoğu zararsızdır.

HPV BELİRTİLERİ

Genellikle, HPV enfeksiyonu gözle görülür semptomlara veya sağlık sorunlarına neden olmaz.

Erkeklerde HPV belirtileri

HPV enfeksiyonu genellikle erkeklerde herhangi bir belirti göstermez, ancak bazı virüs tipleri genital siğillere yol açabilir. Genital siğiller, büyük ya da küçük, düz ya da kabarık ve kenarlar tırtıklı veya karnabahar gibi görünebilir.

Daha az sıklıkla, belirli tipte HPV enfeksiyonlarının, erkeklerde penis veya anüs kanserine yol açtığı bilinmektedir.

Neden olabileceği diğer kanserler arasında, dilin tabanı ve bademciklerin de dahil olduğu boğaz kanseri bulunur.

Cilt siğilleri enfeksiyonunun diğer belirtileridir, ancak cilt siğillerine neden olan tipleri, kansere veya genital siğillere neden olanlarla benzerlik göstermez.

Kadınlarda HPV belirtileri

Erkeklerde olduğu gibi, kadınlarda da virüs genellikle belirti vermez. Bununla birlikte, bazı durumlarda HPV enfeksiyonu devam eder ve genital siğillere, deri siğillerine veya uterus serviksini hizalayan hücrelerde kanser veya kanser öncesi değişimler yol açar.

Siğil sebebiyle cinsel ilişki sırasında ağrı hissedilebilir.

Üretradaki siğiller idrar yaparken yanmaya sebep olabilir.

Kanserlere, genital siğillere ve deri siğillerine neden olan HPV tipleri farklıdır.

Rahim boynuna (serviks) yapılan Pap testi, serviks içinde oluşan virüs ile ilgili değişikliklerin erken tespitini sağlar ve on yıllardır serviks kanseri taraması için bir araç olarak kullanılmıştır. Kanserlere neden olan tipleri yüksek riskli olarak adlandırılır.

HPV TEDAVİSİ

Çoğu HPV vakası kendi kendine düzelir, bu nedenle enfeksiyonun kendisi için herhangi bir tedavi yoktur. Bunun yerine, doktorunuz muhtemelen HPV enfeksiyonunun devam edip etmediğini ve daha fazla takip gerektiren hücre değişikliklerinin gelişip gelişmediğini görmek için bir yıl içinde tekrar test için gelmenizi isteyecektir.

HPV’den kaynaklanan siğiller genellikle tedavi edilmeden çözülür.

Bununla birlikte, siğilin kendisini çıkarmak için cilde uygulanabilen ilaçlar vardır; bunlar yaygın siğiller için reçetesiz satılan salisilik asidi içerir. Siğilleri ortadan kaldırmak için kullanılan ilaçlar doğrudan lezyona uygulanır ve genellikle tam olarak tedavi edebilmesi için birden fazla kullanılması gerekir.

İlaçların işe yaramaması durumunda siğilleri temizlemek için bazı cerrahi işlemler gerekebilir.

Bunlar:

– Sıvı azotla dondurma (kriyoterapi)

– Elektrik akımıyla yanma (elektrokoter)

– Cerrahi yöntemle temizleme

– Lazer ameliyatı

Halen HPV enfeksiyonu için tıbbi olarak desteklenen herhangi bir doğal tedavi mevcut değildir.