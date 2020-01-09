İnfluenza virüsü bulaştığı yüzeyde 8 saat kalıyor! İnfluenza nedir?

Grip virüsü olarak tanımlanan influenzanın özellikle sonbahar ve kış aylarında salgınlar yapan viral bir hastalık olduğunu dile getiren Emsey Hospital Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ceyda Kapıcıoğlu, önemli bilgiler verdi. Virüsün bazı azı alt tiplerinin hayvanlar üzerinde etkili olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Ceyda Kapıcıoğlu, domuzlarda, kuşlarda da bu enfeksiyonların görülebileceğini belirtti. Burun akıntısı ve hapşırma durumlarının sık yaşandığını ve dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Kapıcıoğlu, influenza hastalığının çocuklarda yüksek ateş, öksürük, burun akıntısı ve boğaz ağrısı, yaygın kas ağrıları ile seyredebileceği konusunda uyarıda bulundu. DHA

İnfluenza, yaşamı tehdit eden bulaşıcı hastalıklardan biri olarak kabul edilen solunum yollarının akut viral enfeksiyondur ve dünya çapında 500 bin insanın ölümüne neden olmaktadır. Peki, İnfluenza (grip) nedir? İnfluenza nedenleri, belirtileri ve tedavisi hakkında bilinmeyenleri sizler için derledik…

İNFLUENZA (GRİP) NEDİR?

Yaygın olarak “grip” olarak adlandırılan influenza, solunum yollarını enfekte eden virüslerden kaynaklanır. Soğuk algınlığı gibi diğer solunum yolu enfeksiyonlarının çoğuyla karşılaştırıldığında, influenza genellikle daha ağır bir hastalığa neden olur.

Bazı ülkelerde, influenza her yıl nüfusun % 40'ını etkilemekte ve dünya çapında 500 bin insanın ölümüne neden olmaktadır. Virüs, enfekte olmuş kişilerle doğrudan temas, kontamine nesneler (aynı zamanda fomitler olarak da adlandırılır) ve virüs yüklü havanın solunması yoluyla bulaşabilir.

İnfluenza enfeksiyonunun etkeni, influenza A, B ve C olmak üzere üç ayrı tipte sınıflandırılan virüslerdir. İnsanlarda en sık hastalık yapan tipler influenza A ve B’dir.

İNFLUENZA NASIL BULAŞIR?

İnfluenza A ve B virüsleri çok bulaşıcıdır. İnfluenza virüsleri, grip olan kişilerin konuşması, hapşırması veya öksürmesi sırasında havaya saçılan damlacıkların solunması ile, virüsle kirlenmiş yüzeylere temas sonucunda ve eller aracılığı ile kişiden kişiye bulaşır. Grip olan kişilerle aynı ortamda bulunmak (bir metre çapındaki alan) temas olarak kabul edilmektedir. Virüs bulaştığı yüzeylerde 2-8 saat boyunca canlılığını koruyabilir.

İNFLUENZA NEDENLERİ

İnfluenza virüslerinin A, B ve C olmak üzere üç tipi vardır. İnsanlarda grip enfeksiyonuna en sık neden olan influenza A virüsüdür. İnfluenza B ve C virüsü sadece insanlarda enfeksiyona neden olurken, influenza A virüsünün konak yelpazesi çok geniştir. Bir salgına neden olabilirler. Bu, dolaşımdaki influenza A suşlarından önemli ölçüde farklı olan bir virüs ortaya çıktığında ortaya çıkar.

İNFLUENZA BELİRTİLERİ

İki-üç günlük bir kuluçka döneminden sonra aniden başlayan influenza, sıklıkla ani gelişen ateş, baş ağrısı, kas ağrısına eşlik eden öksürük, boğaz ağrısı, gözlerde yaşarma ve halsizlik ile seyretmektedir. Daha önce virüs ile karşılaşmamış olduklarından çocuklarda erişkinlere göre daha yüksek ateş, ateşli nöbet, lenf bezi büyümesi, daha fazla sindirim sistemi tutulumu (bulantı, kusma, ishal) ve daha az solunum sistemi bulguları (kuru öksürük, burun akıntısı, boğazda yanma) gözlenebilir.

İNFLUENZA TEDAVİSİ

Tedavi için influenza virüsüne direkt etkili dört antiviral ilaç (Amantadin, Rimantadin, Zanamivir, Oseltamivir) bulunmaktadır. Zanamivir ve oseltamivir grip tedavisinde diğerlerine göre etkilerinin fazla olması, direnç geliştirme ihtimallerinin ve yan etkilerinin daha az olması nedeniyle daha fazla tercih edilmektedir. Antiviral ilaçlar hastanın şikayetleri başladıktan sonraki 48 saat içinde hatta ilk 24 saat içinde kullanılırsa etkili olabilmektedir. İlk 48 saatten sonra bu ilaçları kullanmanın hastalığı iyileştirdiğine dair herhangi bir bilimsel kanıt bulunmamaktadır. Antiviral ilaçların kullanılmasının yanında; ateş düşürücü ve ağrı kesici ilaçlar, burun akıntısını ve tıkanıklığını giderici ilaçların kullanılması, yatak istirahati, bol sıvı alınması, hasta odasının sık sık havalandırılması grip tedavisinin temel taşlarıdır. Eller sık sık yıkanmalıdır. Zatürre gelişen olgular hastanede yatarak tedavi edilmelidir. Antibiyotikler, influenza virüsüne karşı etkili olmadığı için kullanılmamalıdır.

KORUNMA YÖNTEMLERİ

İnfluenzadan korunmada en etkin yol aşının yapılmasıdır. Grip aşısı koruyucudur ve bu hastalığı engellemek için aşının yapılması önerilmektedir.

Hastalanmamak için,

– El yıkama

– Maske kullanımı

– Kalabalık ortamlardan uzak durulması gerekir.

Hasta olanlar için,

– Evde istirahat edilmesi,

– Öksürme ve hapşırma sırasında ağzın ve burnun tek kullanımlık bir mendille kapatılması,

– Ellerin sık sık yıkanmasıdır