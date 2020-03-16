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İYİ Partili Kabukçuoğlu: Corona virüsünün biyolojik silah olmadığı ispata muhtaç!

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Corona virüsüne karşı alınan ve alınacak tedbirlerin araştırılması için genel kurula sunulan araştırma önergesi hakkında söz alan İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu, bu tür salgınların biyolojik silah olarak kullanılma ihtimalinin olduğunu belirterek, "Corona virüsü salgınının bir biyolojik silah olmadığı ispata muhtaçtır" dedi.

Kemal ATLAN / Eskişehir
18:31 -
Haberler Sağlık
İYİ Partili Kabukçuoğlu: Corona virüsünün biyolojik silah olmadığı ispata muhtaç!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mecliste Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda yer alan milletvekillerini Corona virüsü hakkında bilgilendirdi. İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Dr. Arslan Kabukçuoğlu, Sağlık Bakanı Koca'nın milletvekillerini bilgilendirmesini önemli bulduğunu, ancak Corona virüsü karşısında alınacak tedbirlerin yeterli olup olmadığının tespit edilmesinin halkın sağlığı açısından TBMM'nin vazifesi olduğunu söyledi.

“YOKSULLUĞUN ARTTIĞI DÖNEMDE BAŞARILI TEDBİRLER ALINDI”

Milletvekili Kabukçuoğlu, bu tür salgınların bir biyolojik silah olarak kullanılma ihtimalinin olduğunu belirterek şunları söyledi:

* Globalleşmenin, nüfusun, insanlar arasındaki ilişkinin ve ülkemizdeki yoksulluğun bu kadar arttığı bir dönemde, başarılı bir şekilde tedbirler alan Sağlık Bakanlığı'nın bundan sonrada salgına karşı alınacak tedbirler konusunda tüm partilerin önerilerine değer vermesi yerinde olacaktır.

* Corona virüsü ile anlaşılmıştır ki, pek çok nedenlerle vatandaşlarının sağlığını korumak, devletler için stratejik bir önem arz etmektedir.

* Önümüzdeki zamanlarda benzer ve daha komplike olaylarla karşılaşmamız muhtemeldir.

* Sağlık Bakanlığı'nın bünyesinde, bu tehlikeleri önleyecek üniteler kurulması önem arz etmektedir.

* Bununla birlikte akıllardan çıkarılmayacak bir konu daha vardır.

* O da bu tür salgınların biyolojik bir silah olarak kullanılma ihtimali.

* Yani Corona virüsü salgınının bir biyolojik silah olmadığı ispata muhtaçtır.

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