Kolonoskopi nedir? Kolonoskopi işlemi nasıl yapılır?

Gastroenteroloji ve Hepatoloji Uzmanı Doç. Dr. Salih Boğa kolonoskopi uygulamasının nasıl yapıldığı ve hangi durumlarda gerekli olduğu ile ilgili bilgiler verdi:

Kolonoskopi en basit tabirle kalın bağırsağın görüntülenme işlemidir. Kolonoskopi sırasında hastanın uyutularak makattan esnek ve ucunda ışık olan bir tüple kalın bağırsağı incelenmektedir. İltihaplı bağırsak hastalıklarının tanımlanabilmesine olanak sağlayan kolonoskopi sadece bir tetkik değil aynı zamanda bir tedavi yöntemidir. Kolon kanseri belirtilerine sahip olanların yanı sıra 50 yaşını aşmış herhangi bir şikayeti olmayan herkesin tarama amacıyla kolonoskopi yaptırması gerekmektedir.

KOLONOSKOPİ İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Kolonoskopi işlemi için bağırsak temizliği şarttır. Bağırsak temizliği hastalara kolonoskopi işleminin 1 gün öncesi verilen sıvı diyet ve bağırsak temizleyici ilaçlar vasıtasıyla yapılmaktadır. Bunun haricinde aynı gün kolonoskopi işlemi yaptırmak isteyen hastalara uzun süreli lavmanlar uygulanmaktadır. Kolonoskopi işlemi yaklaşık 15-20 dakika kadar sürmekte ve bu işlem süresince hasta sedasyon altında olduğu için hiçbir şey hissetmemektedir.

YAN ETKİLERİ VAR MI?

Kolonoskopinin herhangi bir yan etkisi bulunmamaktadır. Ancak bazı hastalar kolonoskopi sırasında bağırsakta fazla gaz bırakıldığı için karın ağrısından şikayetçi olabilirler. Kolonoskopi işlemi sonrası hastanın yeme içmesinde herhangi bir kısıtlama olmamaktadır.