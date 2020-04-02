Limon ve zencefil corona virüsüne iyi mi geliyor?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Yardımlar Direktörü Michael Ryan, sağlığı korumaya yönelik limon ve zencefilin tüketilebileceği, ama bu ürünlerin corona virüsüne karşı terapötik etkisinin kanıtlanmadığını belirtti.

Sputnik’te yer alan habere göre, Cenevre’de basın toplantısı düzenleyen Ryan, limon ve zencefilin corona virüsüne karşı etkili olup olmadığı sorusuna şöyle yanıt verdi:

* Bizi daha iyi hissettiren her şey, güven veren her şey ve tehlikeli olduğunu düşünmediğiniz her şey kesinlikle sağlık üzerinde olumlu etkiye sahip olabilir.

Ama bu, hastalığa karşı etkili olduğunu söylemekle aynı şey değil. Halihazırda Covid-19'a karşı mücadelede etkinliği kanıtlanan bir tedavi yok.

DSÖ'nün Covid-19'a karşı en umut verici ilaçları test etmeye devam ettiğini söyleyen Ryan, sözlerini şöyle sürdürdü:

* Bu yüzden insanlara, eğer limon, zencefil ve bal gibi sevdikleri ilaçlar varsa hastalık sırasında onları tüketmeye devam etmelerini tavsiye ederim.

* Ama bir şeylerin Covid-19'ten iyileştirebileceği yönünde asılsız varsayımlar yapmayalım. Şu an için doğrulanmış bir tedavi yok.

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