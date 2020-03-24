Madeni paralarda corona virüsü tehlikesi!

Recep Aktimur corona virüsü konusunda alınacak bireysel tedbirleri anlattı. Doç.Dr. Aktimur virüsün en uzun süreli kaldığı alanın metal yüzeyler olduğunu belirterek, “Yapılan son araştırmalar gösterdi ki virüs en fazla metal yüzeylerde ve plastik yüzeylerde yaşam formunu sürdürüyor. Toplum içerisinde elden ele dolaşan metal paralar bu konuda virüsün en başta gelen yaşam alanları arasında yerini alıyor” dedi.

“BİR KİŞİ ÜZERİNDEN VİRÜS BİN KİŞİYE ULAŞIYOR”

Bu tarz salgınlarda en önemli bulaşma yolunun kişiden kişiye yakın temas olduğu ve bu konuda en önemli önlemin mecburi olmadıkça evden çıkmamak ve bu sayede kendimizi ve yakınlarımızı korumak olduğu söyleyen Doç. Dr. Aktimur, şöyle konuştu:

* Bu önlemlere uyulmadığı takdirde 1 kişi üzerinden virüsün yaklaşık olarak bin kişiye ulaşabildiğini bilmemiz gerekiyor.

* Hijyen önlemlerinin değer kazandığı günümüzde, sosyal ilişkilerimizi azaltmanın yanında virüs ile dolaylı olarak temas etme ihtimalimizin bulunduğu hareketlerden kaçınmamız ve kendi kişisel hijyenimizi üst düzeyde tutmamız gerekiyor.

“SEVDİKLERİMİZİ ISRARLA ARAYIP UYARMAMIZ GEREKİYOR”

* Bu çerçevede hastalığın özellikle ölümcül olduğu 65 yaş üstü grupta olmasak dahi taşıyıcı olarak ailemizi ve sevdiklerimizi riske atacağımızı bilerek davranmamız çok önemli.

* Sonuç olarak sadece evde kalmamızın yetmeyeceğini, tüm ailemizi ve tüm sevdiklerimizi ısrarla arayıp onların da evde kalması konusunda uyarmamız gerekiyor. (İHA)