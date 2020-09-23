‘Maske, antikor geliştirilmesini sağlıyor’

Prof. Dr. İbrahim Akdağ, pandemi nedeniyle takılan maskelerin aşı etkisi yarattığına dair yapılan yorumları değerlendirdi. Akdağ, maske takarak vücuda girmesi ihtimal virüs miktarı oranının düşeceği ve buna bağlı olarak da vücudun virüse karşı pasif bir direnişe geçtiğini söyledi.

“DEFALARCA KÜÇÜK DOZLARDA VİRÜS GİRİŞİ OLUYOR”

Prof. Dr. Akdağ maskenin etkisi ile ilgili şunları söyledi:

”Gerçekten de maske takmak; pasif bir bağışıklık yapıp sanki aşılama yapılmış gibi vücuda küçük küçük dozlarda defalarca virüs girişi olduğu için antikor geliştirilmesini sağlayabiliyor. Son yapılan çalışmalar da bunu gösteriyor.

-Örneğin neden bu virüs yoğun bakımdaki doktorlarda daha ağır seyrediyor? Çünkü virüs yükünü çok fazla bir şekilde alıyorlar. Ya da direkt temas sonucu hasta olan bir bireyde neden hastalık ağır seyrediyor? Çünkü yine virüs yükü çok fazla ve bu şekilde bünyeye çok fazla virüs alınmış oluyor. Onun için virüs yükünün hafif olması hastalığı daha hafif seyretmemizi sağlıyor.

-Yani ‘maske takmak virüse karşı pasif direniş sağlıyor’ diyebiliriz. Son çalışmalar bunu gösteriyor. Maske takarak vücudumuza giren virüs miktarını düşürüyoruz. Bu durum virüsün vücuda girdiği doza bağlı olarak hem asemptomatik seyredilebilir hem de vücudumuz daha ağır hastalık geçirmekten ziyade hastalıktan önce aşılanmış gibi antikor geliştirebilir”.

“MASKE, HASTALIĞI HAFİF ATLATMAMIZA SEBEP OLUYOR”

Prof. Dr. Akdağ, maske takan kişilerin virüse yakalansa bile hastalığı daha hafif bir şekilde atlattığına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Vücuda giren virüsü belki tamamen elimine edemeyebiliriz. Maske, hastalığı daha hafif atlatmamıza sebep olacak. Hastalığı asemptomatik seyrederek geçirebileceğiz, bu çok önemli bir şey.

-Fakat eğer immun sistemimiz bozuksa, yaşlı veya kanser hastasıysak, böbrek nakiliysek; bunlarda virüs bünyeye az miktarda girse bile ciddi bir şekilde hastalık yapabilir. Bunları bir kenara koyduktan sonra normal toplum içerisinde eğer maske takarsanız, vücudunuza giren virüs miktarı maske takmayanlara göre daha az olacaktır.” (DHA)