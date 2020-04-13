Mitomani nedir? Mitomani hastalığı kimlerde görülür?

Mitomani olarak adlandırılan hastalıkta kişiler, genellikle kendilerini önemli hissetmeleri ve toplumda dikkatleri üzerine çekmek için söyledikleri yalanlarla başlar. Yalan söyleme alışkanlık haline gelmesiyle kontrol kaybedilir. Böylece mitonomi hastalığı da görülmeye başlanır. İşte Mitomani hakkında merak edilen detaylı bilgiler…

MİTOMANİ NEDİR?

Mitomani, yalan söyleme hastalığı olarak bilinir. Bu hastalığa yakalanmış kişilere mitoman adı verilir. Yalan söyleme hastalığı, kişinin dikkat çekmek ve toplumda odak noktası haline gelmek için söylediği yalanlarla başlar. Yalan söylemeyi alışkanlık haline getirenler bir noktadan sonra kontrolü kaybederler. Öyle ki söyledikleri yalanlara artık kendileri dahi inanırlar.

Yalan söyleyen kişiler çoğunlukla bu yaptıklarının hastalık derecesinde olduğunu düşünmezler. Bu nedenle tedavi ihtiyacı duymazlar. Kişi kendisinde bir problem olduğunu düşünmediği için hasta, yakınları tarafından tedaviye ikna edilmelidir.

KİMLER BU HASTALIĞA YAKALANIR?

Mitomanlar, günlük yaşamlarında gerçek dışı fikirlerle insanları yönlendiren, aynı zamanda belli bir amacı olmayan kişilerdir.

MİTOMANİYE YOL AÇAN SORUNLAR

– Çocukluk yıllarında istismara uğramak

– Kişilik bozuklukları

– Narsistik, histerik ve asosyal kişilik

MİTOMANİ TEDAVİSİ VAR MI?

Uzm. Dr. Ayşin Mutlu Tomaç, Mitomani hastalığı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Dr. Tomaç, tedavi hakkında ise;

Mitomani, tedavisi mümkün olan bir hastalık olduğunu vurgulayan Dr. Tomaç sözlerini şöyle tamamladı: “Bu bozukluğun tedavisinde psikoterapi ve farmakoterapi (ilaç tedavisi) birlikte uygulanmalıdır. Psikiyatri hekimi, öncelikle hastayı tanımaya çalışır, yalan söylemeye dönük ihtiyacının neden kaynaklandığını anlar, altta yatan sorunlarla, konularla ilgili konuşmaya başlandıkça güven ortamı oluştuğunda yavaş yavaş ve adım adım hastadaki eksik olan duygu ve güveni yerine koyarlar. Eğer sağlam ve iyi bir tedavi yapılırsa hastalığın tekrarlama oranı düşüktür.” (İHA)