Miyom, tüm kadınların yaklaşık % 25-50'sinde bulunur. Miyomları olan kadınların pek çoğu bu durumdan habersizdir, çünkü hiçbir belirti veya semptom göstermezler. Genellikle iyi huylu veya kansersizdir. Peki, miyom neden olur? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik…

MİYOM NEDİR?

Uterus (rahim) içinde veya çevresinde gelişen iyi huylu (kanserli olmayan) bir tümördür. Çocuk sahibi kadınların yaklaşık % 20'sini etkileyen yaygın bir durumdur. Miyomların ortaya çıkmasında genetik yatkınlığın önem taşıdığı bilinmektedir. Hastaların çoğunda birden fazla miyomun olduğu görülür.

Tüm kadınların yaklaşık % 25-50’sinde bulunur. Miyomları olan pek çok kadın bu durumdan haberdar değildir, çünkü bu yumrular küçük kalabilirler, belirti göstermezler.

MİYOM TÜRLERİ

Miyom tipi, rahim içindeki veya rahim üzerindeki konumuna bağlıdır.

Bunlar:

– Submuköz miyomlar

– İntramural miyomlar

– Subseröz miyomlar

MİYOM NEDEN OLUR?

Miyomlar 30-40 yaşlarındaki kadınlarda en sıktır, ancak her yaşta görülebilirler. Miyomlar oldukça sık olmalarına rağmen onlara neyin neden olduğu hakkında çok az şey bilinmektedir. Kadın hormonu östrojen büyümelerini artırıyor gibi gözükmektedir. Vücuttaki östrojen düzeyleri doğal olaylara bağlı olarak artabilir yada azalabilir. Örneğin, gebelik östrojende artışa sebep olur, menopoz ise düşüşe. İlaçlar da östrojen düzeylerinde değişikliğe yol açabilir.

MİYOM BELİRTİLERİ

Miyomların çoğu, büyük olanlar bile, hemen hiç belirti vermezler.

Belirtiler olursa, bunlar sıklıkla şöyledir:

– Daha fazla kanama

– Daha uzun veya daha sık adet dönemleri

– Adet sancısı (kramplar)

– Adet dışı zamanlarda vajinal kanama

– Kansızlık (kan kaybına bağlı)

– Ağrı

– İdrar yapmada zorluk yada sık idrara çıkma

– Kabızlık, makatta ağrı yada barsak hareketlerinde zorluk

– Karın krampları

– Düşük ve kısırlık

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