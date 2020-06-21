Oyun alanları ve parklardaki tehlike

Covid-19 hastalığına karşı etkili ilaç ve/veya aşı bulunana kadar pandemi hayatımızı etkilemeye devam edecek… Ülkemizde pandemi sürecinde uzun süre evde kalan 18 yaş altı çocuklar sosyal olarak en fazla etkilenen grup oldu. Çocuklarımız ev içinde yeterince hareket edemedi, enerjilerini harcayamadı ve sıkıldılar. Yeni normal ile birlikte çocuk parkları ve oyun alanlarında yoğunluk yaşanmaya başladı. Ancak önlemler alarak “yeni normale” uyum sağlamak zorundayız. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Prof. Dr. Müslüm Çiçek; bu alanlardaki riskleri ve dikkat edilmesi gereken noktaları şöyle anlattı…

RİSKLİ ORTAMLARDIR

Çocuk oyun alanları ve parklar çocukların ortak kullandığı alanlardır. Çocukların hareketli olmaları, kısa sürede çok yere temas etmeleri, diğer çocuklarla yakın temas halinde olmaları gibi nedenlerle virüsün bulaşması açısından riskli ortamlardır. Çocukların el yıkama, maske takma, sosyal mesafeye uymaları zordur. Bu nedenle oyun alanları ve parklarda oynayan çocukların sağlığı için pandemi ile ilgili önlemlerin alınmasında ailelere önemli görevler düşmektedir.

YAKIN TAKİBE ALIN

Ebeveynler parkta yanlarında el antiseptiği, kolonya, ıslak mendil ve peçete bulundurmalıdır. Oyun sırasında çocukların hareket ve davranışlarını yakından izlemeli, mümkün olduğunca çevre alanlara temas azaltılmalı, çocuklar gerektiğinde uyarılmalıdır. Çocuk sayısının çok olduğu oyun alanı ve parklarda koruyucu önlemleri almak mümkün olmayacağından yoğunluğu azaltmak için farklı zaman dilimleri kullanılmalıdır.

YAŞLILARDAN UZAK TUTUN

Çocukların kıyafetleri eve dönüşte çıkarılmalı. Banyo yaptırıldıktan sonra odalara geçmeleri sağlanmalıdır. Çocuklar, Covid-19 virüsü ile nadiren hastalanırken taşıyıcı olarak evdeki yaşlı ve diğer sağlık sorunu olan kişiler için önemli risk oluştururlar. Bu açıdan ev içinde diğer bireylerle özellikle yaşlılarla yakın teması mümkün olduğunca azaltılmalıdır.

SIK SIK TEMİZLENMELİ

Belediyeler, site ve AVM yönetimleri tarafından bu alanlar günde en az üç defa temizlenmelidir. İhtiyaç halinde temizlik sayısı artırılmalıdır. Bu alanlardaki tuvalet ve lavabolar sık temizlenmeli, tuvalet kağıdı, sıvı sabun ve kağıt havlu mutlaka bulundurulmalıdır. Çocuklar mümkünse tuvaletleri kullanmamalıdır.