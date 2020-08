Pandemide bağışıklığınızın gücüne güç katın

Pandemi günlerinde korunma tedbirleri kadar sağlıklı beslenmek de çok önemli. Özellikle sonbahara sayılı günler kala vücut direncinizi artırmanızda fayda var. Bunun için vitamin hapı etkili karışımlar öneren Uzman Diyetisyen Ayşe Gül Güven, ‘Sağlıksız ve dengesiz geçebilen öğünler yerine bu karışımları içmek bağışıklığınızın gücüne güç katar' dedi. İşte Güven'in tarifleri:

TURUNCU KARIŞIM

Malzemeler: 2 adet havuç, 1 adet portakal, 1 adet hurma, 1 silme çay kaşığı zencefil, 1 silme çay kaşığı zerdeçal, 1 silme çay kaşığı tarçın, 1 yemek kaşığı Chia tohumu.

Yapılışı: Hepsini karıştırın. Kıvamına göre buz/soğuk su ekleyin.

Faydası: Havuç yumuşak dokular için antioksidan kapasitesi yüksek olan beta karotenin yanı sıra C vitamini içeriğiyle birlikte bağışıklığı güçlendirir. Havuç suyuna portakal, hurma, zencefil, zerdeçal, tarçın ve Chia tohumu da eklerseniz bağışıklık sisteminize daha fazla güç katarsınız. Bu arada havuçları sıkmadan önce suda bekletmeyi unutmayın.

MOR KARIŞIM

Malzemeler: 200 gr. pancar, 2 adet havuç, 1 adet elma, yarım limonun suyu.

Yapılışı: Hepsini karıştırın. Kıvamına göre buz/soğuk su ekleyin.

Faydası: Bağışıklık dostu ve süper besin olarak adlandırılan pancara koyu rengini veren betalinler vücuttaki kararsız hücreleri bulup temizlemeye yardımcı serbest radikal avcılarıdır. Kan damarlarının genişlemesini sağlayarak küçük ve büyük kan basıncını düşürür. Kalp yetmezliği olan kişilerde de kas gücünü artırdığına yönelik çalışmalar bulunur. Pancar suyu beyne kan akışını artırdığı için ileri yaştaki bireylerde bilişsel yavaşlamaya karşı yardımcı olabilir.

YAZLIK YEŞİL KARIŞIM

Malzemeler: 1 avuç ıspanak, 1 su bardağı çilek ya da 2 ince dilim ananas, 2 adet salatalık.

Yapılışı:: Hepsini karıştırın. Kıvamına göre buz/soğuk su ekleyin.

Faydası: Ispanak çözünmez posa içeriği yüksek bir sebzedir, bu nedenle bağırsakları hareketlendirir ve kabızlığa karşı oldukça etkilidir. Ispanak, lutein, kaempferol, nitratlar, quercetin ve zeaksantin gibi sağlığı iyileştirebilecek birçok flavonoidi içerir. Bu sayede başlıca göz sağlığını korur ve kan basıncını dengeler. Tropikal bir meyve olan ananas iltihabı azaltabilen, sindirimi artıran ve bağışıklığı destekleyen bir grup enzim olan bromelain içerir. 1 su bardağı ananas 80 mg. C vitamini içerir ve bu miktarda günlük önerilen C vitamini düzeyine oldukça yakındır. C vitamini büyüme ve iyileşmeyi teşvik eder.