Pandemide gripten korunmanın yolları

Sonbahar ve kış aylarında corona virüsü kadar grip virüsü influenzaya karşı da dikkatli olmak gerekiyor. Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, pandemi sürecinde gripten korunma yollarını şöyle sıraladı…

AYIRT ETMEK ÇOK ZOR: Grip ve Covid-19 belirtileri birbirine çok benziyor. Ateş ve halsizlik ikisinde de aynı sıklıkta görülüyor. Covid-19'da biraz daha fazla öksürük varken, gripte kas ve eklem ağrıları daha fazla oluyor. Ancak bulgularla iki hastalığı ayırmak olanaksız. Dolayısıyla önceki yıllarda grip mevsiminde ateş ve halsizliği olan hastalarımıza grip tedavisi uygularken, bu yıl bu hastaları Covid-19 ile karıştıracağız. Ayırmak için elimizde sadece laboratuvar testleri olacak. Bu da özelikle acil birimlerde yoğunlaşmaya yol açacak.

BİRLİKTE GÖRÜLEBİLİR!: Grip ve Covid-19 birlikte de görülebilir. Bu henüz kanıtlanmadı, ancak iki hastalığın sonrasında görülen zatürrelerin sık ve şiddetli olabileceğini öngörüyoruz. Dolayısıyla Covid-19 önlemleri bizi gripten de korur.

NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

– El hiçbir nedenle ağız, burun ve göze götürülmemeli.

– Hapşırma, öksürme geldiğinde ağız ve burun kesinlikle el ile kapatılmamalı.

– Burun silmek için ya da maske yokken hapşırma, öksürme olursa kağıt mendil kullanılmalı ve mendil hemen çöpe atılmalı.

– Maske varken hapşırıldığında saçılma olmaz. Ancak maske kirlenecektir. Bu nedenle yenisi ile değiştirilmeli. Eski maskede çöpe atılmalıdır.

– Yemekten önce, dışarıdan gelindiğinde eller su ve sabunla sık sık yıkanmalıdır. Su yoksa el dezenfektanı kullanmalıdır. Alınan bu tedbirler grip virüsünü öldürecektir.

EV, İŞ YERİ TEDBİRLERİ ÇOK ÖNEMLİ

Ev ve iş yerinde bazı noktalara dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, önerilerine şöyle devam etti:

– Ofis, iş yeri, evlerin tüm odaları havalandırılmalı. Pencere açarak ya da havalandırma sistemi varsa hava değişim sıklığını artırarak odalar havalandırılmalı.

– Kapalı alanlarda (ofislerde) aynı odada çalışan sayısını seyreltmek çok yerinde olur.

– Ayrıca ateşi olan çalışanın iş yerine gitmeden iş yeri hekimine yoksa bir sağlık kuruluşuna gitmesi virüsün yayılması engellemeye yardımcı olur.

BAĞIŞIKLIĞINIZI GÜÇLÜ TUTUN

– Bunun en önemli yolu aşılanmaktır. Grip aşısı 6 aydan büyük, grip olmak istemeyen herkese yapılabilir. (Kemoterapi ya da ciddi bağışıklık sorunu olanlarda özel uygulamalar vardır. Bu kişiler hekimlerine sorarak aşılanmalı.)

– Bol sıvı tüketmeli. Burun ve ağız salgılarının akışkan olması virüsün yapışık bedene girmesini azaltır.

– Düzenli açık hava yürüyüşleri yararlıdır. Günde 30 dakika yürüyüş yapılmalı.

SAĞLIĞINIZ İÇİN GÜNDE 7-8 SAAT UYUYUN

– 7-8 saat uyku yıpranan bağışıklığı onarır. Havadar, çok sıcak olmayan (19-21C), karanlık ve sessiz bir yatak odası uyku kalitesini artırır.

– Çinko, D vitamini ve probiyotiklerin virütik solunum yolu hastalıklarının kolay atlatılmasını sağladığına yönelik veriler var. C vitamini ve ekinezya için uzlaşma yok.

– Virütik öksürüklerde bal-limon katılmış çaylar öksürüğü azaltır.