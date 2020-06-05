Prof. Dr. Barbaros Çetin: Corona virüsü laboratuvarda mı üretildi?

Prof. Dr. Barbaros Çetin, tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü ile ilgili merak edilenleri anlattı.

LABORATUVARDA ÜRETİLMEDİ

Amerika'daki Ohio State, Pennsylvania ve North Carolina Üniversiteleri'nden bilim insanlarının ortak çalışmasına göre SARS-CoV-2 virüsünün laboratuvar ortamında üretildiğini destekleyen ciddi bir kanıt yok. Bu bilimsel çalışmanın sonuçlarına göre SARS-Cov-2'nin Kimerik SL-SHCO14-MA15 virüsünden (fare ile uyarlanmış SARS virüsü) türetildiği iddiasını destekleyen hiçbir güvenilir kanıt yok. Bu noktada önemli bir öngörümü belirtmek istiyorum: Umarım bu öldürücü virüs zamanla fare ve sıçanlarla yayılma ve insana bulaşma yollarını bulamaz!

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNE SALDIRIYOR

Yeni araştırmalar Covid-19'a neden olan corona virüsünün insan bağışıklık hücrelerine HIV'e benzer şekilde saldırabileceğini gösteriyor. Virüsün genleri bağışıklık hücresi olan T hücresinin içine girmek suretiyle onu rehin alıyor ve insanın koruma fonksiyonunu etkisiz hale getiriyor. Önemli bir keşif de virüsün HIV'den farklı olarak T hücrelerinde çoğalamadığı. Yani bir T

hücresi öldüğünde, virüs onunla birlikte ölecektir.

CİNSEL YOLLA BULASIR MI?

Çinli Dr. Weiguo Zhao ve meslektaşları, laboratuvar onaylı Covid-19 teşhisi almış 15 yaş ve üstü erkek hastalardan alınan verileri 26 Ocak'tan 16 Şubat'a kadar semen örnekleri ile birlikte inceledi. 38 hastanın 6'sının semeninde SARS-CoV-2 tespit edildi, bunlardan dördü enfeksiyonun akut fazında ve ikisi iyileşme gösterdi. SARS-CoV-2'nin cinsel yolla bulaşabileceği

kanıtlanırsa, bu konuda ciddi önlemlerin acilen alınması konusunu beraberinde gündeme getirebilir.

KANDAKİ OKSİJENİ ÇALIYOR

Norveçli bilim insanları, Covid-19-oksijen ilişkisinde enteresan bir bulguyu tespit etti. SARS-CoV-2 virüsü, oksijeni çalmak suretiyle sessiz Hipoksiye/kanda oksijen eksikliğine neden oluyor. Şimdilik nedenini tam olarak bilemediklerini, ancak bazı hipotezlerinin olduğunu ileri sürdüler. Diğer birçok solunum yolu hastalığından farklı olarak Covid-19 başlangıçta çok fazla

nefes darlığına neden olmadan vücudu oksijen bakımından yavaşça aç bırakabilir.

ÇOCUK ÖLÜMLERİ NEYİ GÖSTERİYOR

Son zamanlarda başta Amerika ve İngiltere olmak üzere bazı ülkelerde korona ile bağlantılı olarak birçok çocuğun ölümüne neden olması, yeni toksik şok benzeri bir durum veya Kawasaki hastalığına benzeyen semptomları ön plana çıkardı. Bu tartışmalara Kaliforniya Üniversitesi'nden Prof. Dr. Moşe Artidi son noktayı koydu. Ağır seyreden çocuk Covid-19 vakalarındaki semptomların Kawasaki hastalığı ile değil, toksik şok tablosu ile daha uyumlu olduğunu ifade etti. Bu vakaların ortalama yaşı 11,

oysa Kawasaki hastalığı 5 yaş altında görülen bir hastalık.