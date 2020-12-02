Prof. Dr. Bulut: Aşı ile ilgili komplo teorileri üretiliyor

Dünya genelinde üç aşının lisanslama çalışmalarında son aşamaya geldiğini, lisanslama ile aşıların uygulanabilirliği ve uluslar arası kabulünün gerçekleşeceğini söyleyen Prof. Dr. Vedat Bulut, “Güven aralığı yüzde 95 ya da yüzde 95 güvenirliliği olan aşılar toplumlarda uygulanabilir. Bu lisanslama çalışmalarıyla beraber toplumsal bağışıklık sağlamak için pek çok ülke aşıları uygulayacak. Biliyorsunuz yine kuzey yarım kürede gelişmiş ülkeler 30 milyon, 50 milyon gibi dozlarda aşı alımının ön anlaşmalarını yaptılar. İngiltere de bunlardan biri ve kısa sürede uygulayacağını açıkladı” diyerek İngiltere'nin uygulayacağını açıkladığı aşının lisanslanan aşılardan olduğunu söyledi.

İSTATİSTİKLERE BAKILIR

Sanki bir aşıdan söz ediliyormuş gibi “Çin aşısı” dendiğini, bunun yanlış olduğunu söyleyen Bulut, “Çin'de iki grup var; bu iki grupta da herhangi önemli, kayda değer kötü sonuç henüz gözlenmedi. Bilimsel makale olarak yayımlanmadı. Brezilya'da kötü bir tecrübe yaşadılar. O komplikasyon biraz abartılarak anlatıldı, biraz da ülkelerarası kapitalizm savaşına dönüştü. Kendi pazarlarındaki aşıları satmak için bir diğer ülkenin aşısını karalama kampanyasına dönüştü. Biz bilim insanları olarak istatistiklere bakarız. Binde bir ya da binde bir buçuk komplikasyon görüldü ve bu ölümse o aşının hiç uygulanmayacağı anlamına geliyor. Ama ateş yükseldi, baş ağrısı oldu, aşı yapılan yerde kızarıklık oldu, bunlar kabul edilebilir komplikasyonlardır. Aşılarda olur. Bir hastalık değildir çünkü aşının çalıştığını gösteren bulgulardır” diyerek istatistiklerin 20 bin ile 40 bir vaka girildikten sonra değerlendirildiğini söyledi.

AŞI İLE İLGİLİ KOMPLO TEORİLERİ ÜRETİLİYOR

Aşı gruplarının hiçbirinin istatistiklerinin henüz yayımlanmadığını, ancak bilim insanlarının veri tabanına girerek takip edebildiğini söyleyen Pror. Dr. Vedat Bulut, aşılarla ilgili üretilen komplo teorilerini de eleştirdi. Bulut, “Komplo teorileri üretiliyor. ‘Aşı yaptırdım, mutasyon geçirdim, şu zararı oldu' gibi şeyler doğru değil. Bunlar bilgi kirliliği. Aşı karşıtları komplo teorileri üretiyor. İnsanları öldürmek için yapıyorlar diyorlar. Bunların hepsi bilgi kirliliği ve cehaletten ibaret. Aşı ile ilgili yaratılan bilgi kirliliğinin yersiz olduğunu, aşıdan korkmanın yanlış olduğunu söylemem yeterli” şeklinde konuştu

AŞI DAĞITIM AĞI HAZIR

Aşıların lojistik temininde dünyada bir sıkıntı kalmadığını, Türkiye'nin dağıtım ağının da iyi olduğunu belirten Bulut, “Bu aşılar özel ambalajlı dijital, bilgisayar kontrollü kasalar içinde geliyor. Bilgisayara bağlanabilen göstergeler var. Soğuk zincir bozulmuşsa hemen oradan görebiliyor ve o aşı uygulanmıyor, kullanılmıyor. Artık dünya küçük bir köye dönüştü. Yani bir yerden bir yere özel sistemler ile malzeme ulaştırmak bir gününüzü bile almıyor. Türkiye'de ki 8-9 bölgeye, o bölgelerden de aile sağlığı merkezlerine dağıtılacak. Önemli olan yeterli doz, yani uygun sayıda ki aşının getirilmesi. Bunun için bütçe gerekiyor. Ülkelerde ki ekonomik durumlar önemli. Hangi ülkeler para harcayabilecek? Hangi ülkeler nüfuslarına yetecek kadar aşı satın alacak? Bunu da göreceğiz” diyerek Türkiye'nin de ekonomik bütçesinde sıkıntılara dikkat çekti.

TÜRKİYE'DE 12 AŞI ÇALIŞMASI KLİNİK ÖNCESİ

Prof. Dr. Vedat Bulut, Türkiye'de Dünya Sağlık Örgütü listesinde olan 12 çalışma olduğunu, bunların tümünün de klinik öncesi çalışmalar olduğunu söyledi. Bulut, “Bugün sabah veri tabanına girdim, kontrol ettim Türkiye'deki 12 çalışmanın tümü de klinik öncesi görülüyor” dedi.