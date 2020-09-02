Prof. Dr. Ceyhan: Virüs çok sık mutasyona uğruyor ama beklenen olmadı

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, corona virüsünde beklenen mutasyonla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

‘HENÜZ BEKLENEN MUTASYON OLMADI’

Salgının sona ermesi için toplumsal bağışıklığın sağlanması yönünde beklentilerinin olmadığını, bu vaka sayılarıyla toplumsal bağışıklığın ancak 11 yılda gelişeceğini belirten Prof. Dr. Ceyhan, şunları söyledi:

“Salgının bitmesi için ikinci olasılık aşı. Belki birkaç aşı çıkabilir; ancak salgını durduracak olan bütün dünyanın aşılanması. Bu birkaç seneden önce çok mümkün gibi görünmüyor.

Geriye sadece mutasyon ihtimali kalıyor ki bunların içinde en büyük olasılık mutasyon. Çünkü 20’nci yüzyılın başından itibaren olan salgınlara baktığımızda genellikle bir mutasyonla 2 yıldan önce bitmişler.

Bu virüs çok sık mutasyona uğruyor; ama henüz virüsün davranışını değiştirecek mutasyon olmadı. Her an olabilir, bekliyoruz. Böyle bir şey gerçekleşmezse evet, bu sonbaharı ve kışı da yine salgınla uğraşarak geçireceğiz gibi görünüyor.”

‘BEKLENTİM, VİRÜSÜN BULAŞTIRICILIĞININ AZALMASI’

ABD’de 1 ay arayla 2 kez Covid-19 hastalığına yakalanan gencin ikinci hastalığını daha ağır geçirmesi ile ilgili konuşan Prof. Dr. Ceyhan, şunları söyledi:

“Ortaya bir klinik sonuç çıkmadı. Şimdi 25 milyonu geçmiş vaka sayısında böyle 1-2 vaka olması çok önem arz etmiyor. Ama benim beklentim bu şekilde daha öldürücü bir virüse dönmesinden çok, hastalığın klinik seyri ne olursa olsun bulaştırıcılığının azalması; çünkü esas salgını bitirecek şey o”. (DHA)