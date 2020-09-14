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Prof. Dr. Şenyiğit’ten toz fırtınası uyarısı: Pencereleri açmayın, balkona çıkmayın 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Şırnak, Siirt, Mardin, Antalya, Manisa, Aydın ve Balıkkesir için hassas toz fırtınası uyarısında bulundu. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Şenyiğit, toz fırtınalarının özellikle KOAH, bronşit ve astım hastası ile yaşlılar için sağlık sorunu teşkil ettiğine dikkat çekti. Şenyiğit, özellikle bu kişilerin toz fırtınası sırasında balkona bile çıkmamaları gerektiğini söyledi.

15:05 -
Haberler Sağlık

Ankara’yı geçen cumartesi günü etkiyen toz fırtınasının ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü pazartesi gününden itibaren Şırnak, Siirt, Mardin, Antalya, Manisa, Aydın ve Balıkkesir için hassas toz fırtınası uyarısında bulundu.

‘Tozlu Kuşak’ olarak ifade edilen Afrika, Orta Doğu ve Asya çöllerinin ortasında yer alan Türkiye, dünyadaki en önemli iki toz kaynağı olan Afrika ve Orta Doğu kaynaklı çöl tozlarının etkisi altında yer alıyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile İç Anadolu Bölgesi, toz taşınımının en fazla etkilediği bölgeler arasında bulunuyor.

FOTO: DHA

KRONİK HASTALIĞI OLANLAR İLE YAŞLILAR DİKKAT!

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Şenyiğit, toz fırtınasının yüzlerce kilometrelik alanı etkilediğini ve toz partiküllerinin günlerce havada asılı bir şekilde kaldığını söyledi.

Toz fırtınalarının özellikle koah, bronşit ve astımı olanlar ile yaşlılarda ciddi anlamda sağlık sorunu teşkil ettiğini belirten Şenyiğit, fırtınanın içindeki toz zerreciklerinin ve toz partiküllerinin ağız ve burun yoluyla akciğere girerek, nefes darlığı oluşturacağına dikkat çekti.

Toz fırtınasının özellikle yaz aylarında Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ni ciddi anlamda etkilediğini anlatan Şenyiğit şu uyarıları yaptı:

“Bu fırtınanın içinde toz zerrecikleri, toz partikülleri ağız ve burun yoluyla akciğere girmekte ve akciğer içinde solunum yollarında nefes darlığı oluşturabilmektedir. Her zaman için fırtına derken, sanki böyle çok sert bir hava esecek gibi, hayır öyle değil. Bazen gece yatarsınız hiçbir şey olmaz ama sabah kalktığınız zaman her tarafın böyle toz zerrecikleri ile kaplandığını görebilirsiniz”.

“TOZ FIRTINASINDA  ATEŞ OLMAZ, ÜŞÜME TİTREME OLMAZ”

Kronik hastalığı, astımı, kronik bronşiti, koah ve alerjisi olanların bu dönemde balkona bile çıkmaması gerektiğini ifade eden Şenyiğit, şunları söyledi:

“Bu hastalar balkona bile çıkarken maske takmalı. Maske ile çıkıldı ama nefes darlığı oluştu, bakın nefes darlığı aynı zaman da Covid-19’un bir bulgusu olarak kabul edilir. Dolasıyla nefes darlığınız olduğu zaman, öksürüğünüz olduğu zaman bu şekilde bir karışıklık da olabilir. Ama toz fırtınasında genelde ateş olmaz, üşüme titreme olmaz.” (DHA)

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Afrika Ankara Antalya Asya aydın Balıkesir Dicle Üniversitesi Manisa Mardin Meteoroloji nefes darlığı Orta Doğu Sağlık Siirt Şırnak Türkiye
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