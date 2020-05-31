Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Dilek hemşire hakkında yanlış bir haber yayıldı

Dün akşam saatlerinde ajanslardan geçen bir habere göre, corona virüsüne yakalanan ve 34 haftalık bebeği sezeryanla alınan hemşire Dilek Akçabelen’in beyin ölümünün gerçekleşmişti.

Konu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise bu bilgilerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu. İşte Koca’nın o açıklaması:

DİLEK HEMŞİREMİZİN yakınlarının üzüntüsü dün biraz daha arttı. COVID-19'a karşı yaşam mücadelesini 11 Nisandan bu yana sürdüren Dilek Akçabelen hakkında maalesef, teyit edilmemiş, yanlış bir haber yayıldı. Durumu öncekinden ciddi, ama KALBİ HAYATLA BAĞINI HER ŞEYE RAĞMEN KORUYOR.