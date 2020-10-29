Sağlık Bakanlığı’ndan kritik durumdaki Covid-19 hastaları için uyarı

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 hastalarına uygulanan immün plazma tedavi yöntemine dair, merak edilenleri sosyal medya hesabından yayınladı.

İşte söz konusu o paylaşım:

İMMÜN PLAZMA TEDAVİSİ NEDİR?

Covid-19 tanısı konulan, tedavi sürecinin ardından iyileşen hastalardan Türk Kızılayı tarafından toplanan kan plazmasının kritik durumda olan hastalarda kullanılması yoluyla gerçekleştirilen tedavi yöntemidir.

KİMLER PLAZMA BAĞIŞINDA BULUNABİLİR?

*Ulusal mevzuata göre tam kan bağışı şartlarını ve COVID-19 İmmün Plazma Tedarik ve Klinik Kullanım Rehberi gerekliliklerini sağlayan bağışçılar,

*18-60 yaş arası (19 yaşından gün almış, 61 yaşından gün almamış) bağışçılar,

*Erkek ya da gebe kalmamış (düşük ve kürtaj dahil) kadın bağışçılar,

*Daha önce kendilerine kan transfüzyonu yapılmamış bağışçılar,

*COVID-19 hastalığına yakalanmış ve sonrasında iyileşmiş bireyler,

*Bağışçı adayının COVID-19 hastalığı tanısı aldığına dair laboratuvar test sonucu olmalıdır ve bununla birlikte;

*Klinik olarak (Ateş, öksürük, nefes darlığı, boğaz ağrısı, baş ağrısı, kas ağrıları, tat ve koku alma kaybı veya ishal belirti ve bulguları gibi) iyileşmenin üzerinden en az 14 gün geçmiş olması,

*Boğaz ve burun bölgesi dediğimiz nazofarenks sürüntü örneklerinden çalışılmış en az 2 adet PCR test sonucu negatifliğinin (testlerden birisi son 48 saat içerisinde yapılmış olmalı) olması gerekmektedir.

*Klinik iyileşmenin üzerinden 28 gün geçti ise test negatifliği şartı aranmaz.

*Bağışçı adaylarının hastalık dönemine ait kayıtları eksiksiz, takip edilebilir ve dökümante olmalıdır.

PLAZMA BAĞIŞI NASIL ALINIR?

*Uygun bağışçı adayı tıpkı kan bağışında olduğu gibi bağışçı sorgulama formu doldurur ve muayene edilir.

*Uygun olan bağışçı adaylarından aferez denilen yöntemle; kan bağışçısının kanında bulunan ve hastanın ihtiyacı olan kan bileşenleri alınır. Bu işlem 45-60 dakika sürmektedir.

*Bağışçıdan alınan kana laboratuvar testleri uygulanır.

BU TEDAVİ ÜCRETLİ Mİ?

Bu tedavi ücretsizdir. Tüm masraflar Sağlık Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır.

PLAZMA BAĞIŞININ, BAĞIŞÇI İÇİN RİSKİ VAR MI?

Bu bağışın sağlık açısından herhangi bir riski bulunmamaktadır. Aferez işlemi esnasında kanın ayrıştırılması için kullanılan setler tek kullanımlık ve sterildir. Setler kapalı sistem olarak çalışır. İşlem esnasında kan cihazla dahi temas etmemektedir.

BİR BAĞIŞÇIDAN NE SIKLIKLA PLAZMA ALINABİLİR?

İmmün plazma bağışı, iyileştikten en az 14 gün sonra, en fazla 3 (üç) ay içerisinde yapılabilir. İlk bağışın yapıldığı tarih başlangıç tarihi olarak kabul edilerek, en az 10 gün ara ile bir ay içerisinde en fazla 3 kez olmak kaydıyla 3 ay içerisinde toplam 8 kez immün plazma bağışı yapılabilir. Bir bağışçıdan bir ay içerisinde en fazla 1800 ml plazma toplanabilir.

SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

*Covid 19 tanısı aldıktan sonra iyileşen hastaların listeleri T.C. Sağlık Bakanlığı'nca Türk Kızılay ile paylaşılır.

*Plazma bağışı yapılan merkezlerdeki kan hizmetleri görevlilerimiz listede bildirilen bağışçı adayları ile iletişime geçer.

*Gönüllü bağışçı adaylarına randevu verilerek kan merkezlerine davet edilir. Gelme imkanı olmayan bağışçılarımız Kızılay araçlarıyla alınır ve işlem sonrasında evlerine bırakılır.

*Uygun olan bağışçılardan plazma bağışı kabul edilir. Hastanelerden gelen talepler doğrultusunda plazma ürünlerinin transferi gerçekleştirilir.

* Plazma talebi hasta yakını veya hasta tarafından yapılamaz. Kızılay bu taleplere, hastaneler ile Kızılay arasındaki kan talep sistemi üzerinden cevap vermektedir.