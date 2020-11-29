Sağlık çalışanları, dinlenecekleri ortam istiyor

DEÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğinin, hastane içindeki tüm mutfak ve çay ocaklarının kapatılması kararına sağlık çalışanları tepki gösterdi. Başhekim vekili Prof. Dr. Semih Küçükgüçlü imzasıyla tüm birimlere gönderilen yazıda, “Covid-19 Pandemisi nedeniyle virüs yayılımı önlemek ve çalışanlarımızı korumak için hastanemizde ortak olarak kullanılan tüm mutfak ve çay ocaklarının kapatılması ve buralarda bulunan masa ve sandalyelerin kaldırılması, kullanılmaması” talimatı verildi.

“HİÇ OTURMAYIN” TALIMATI

Sağlık çalışanlarının Covid-19'dan korunması için alınacak önlemlerin en sonunda yer alması gereken kararın, kendilerine “Hiç oturmayın” talimatı olduğunu söyleyen bir hemşire, “Pozitifli hastalara yemek yedirirken, hep birlikte hastalarımıza bakım verirken, hastalarımızla yetersiz havalandırılan ortamlarda aynı havayı solurken Covid-19 bulaşmıyor. 12 saatlik mesaimizde biraz olsun dinlenmeye çalıştığımız çay ocağında mı bulaşıyor” dedi.

“DİNLENECEĞİMİZ ALANLARI DÜZENLESİNLER”

Başhekimliğin çalışma koşullarını iyileştirmesi, yeterli ekipman sağlanması, iş yükünün azaltmasına yönelik adımlar atmasını beklediklerini söyleyen bir başka bir sağlık çalışanı ise, “HES Kodu ile girilen başhekimlikte oturup karar almak kolay. Bizden neden HES kodu istenmiyor? Bizi korumak istiyorlarsa mesai saatlerimizi planlasınlar. Yeterli koruyucu ekipman versinler. Bizlerin dinleneceği alanları bulaş riskini azaltacak şekilde düzenlesinler” şeklinde konuştu.