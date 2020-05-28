Sağlık Emekçileri Sendikası: Salgın her an yeni bulaşların önünü açacak şekilde ilerliyor

Corona virüsü salgının yenildiği veya kontrol altına alındığı yöndeki açıklamaların gerçeği taşımadığını ifade eden SES Eskişehir Şube Başkanı Dr. Birtürk Özkavak, insanların rehavete kapılmaması gerektiğini söyledi.

“YAŞANAN GERÇEKLİĞİN ÜZERİ ÖRTÜLMEK İSTENİYOR”

Çıkartılan tartışmalar ile yaşanan gerçekliğin üzeri örtülmek istendiğini belirten Özkavak, “Tam da bu süreçlerde corona virüsü nedeniyle peşi peşine hayatını kaybeden sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin, hekimlerin olduğunu görmeye başladık. Yani salgın sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin içinde yıkıcı etkileriyle sürüyor ve her an yeni bulaşların önünü açacak şekilde ilerliyor.

Dolayısı ile önümüzdeki sürecin sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin risklerini en aza indirgeyecek şekilde planlanması, bilimsel gereklilikler üzerinden, şov yapmadan, yanıltmadan yürütülmesi, sürecin sağlık alanındaki örgütlü sendika ve meslek odalarının önerileri dikkate alınarak planlanması çok önemlidir” dedi.

ÖNERİLERİMİZ DİKKATE ALINMALI

Özkavak, sıkıntılı bir tabloyla karşılaşılmaması için önerilerini şu şekilde sıraladı:

* Sonraki süreçlerin hazırlığı ve planlaması için tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine hızla test yapılmalıdır.,

* Kişisel koruyucu ekipman temini konusunda eksiklikler yaşanmamalı tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin ihtiyaçları düzenli ve eksiksiz bir biçimde sağlanmalıdır.

* Giderek artacak poliklinik sayıları göz önüne alınarak özellikle birinci basamak ve acillerde şimdiden gerekli tedbirler alınmalıdır. Raporlu ilaçların eczanelerden ödenmesi gibi uygulamalar yılsonuna dek uzatılmalıdır.

* Hastanelerde ve birinci basamakta dönüşümlü çalışma uygulamalarına en az 6 ay boyunca devam edilmelidir.

* İl bazında kamu hastanelerimizden birisi klasik görevlerine devam edecek şekilde yeniden yapılandırılmalıdır. Biriken mağduriyetler gecikmeler tıbbi aciliyeti dikkate alınarak çözülmelidir.

* Salgının başında alkışlar eşliğinde sağlık emekçilerine tavandan ek ödeme yapılacağı şeklindeki açıklamalar boş çıkmıştır. Sendika olarak ortaya çıkan bu adaletsizliğin bir an önce düzeltilmesini ek tedbirler alarak hastanelerde çalışan hizmetlisinden tıbbı sekreterine, aşçısından, hemşiresine hekimine kadar tüm çalışanlarına ayrımsız tavandan ödemeler yapılmasını talep ediyoruz.

* Tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine bir derece verilmelidir. 3 bin 600 ek gösterge, yıpranma hakkı tüm çalışanları ayrımsız ve geçmiş çalışma dönemlerini kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmelidir.

* Tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine salgındaki özverili çalışmaları ve yaşadıkları ağır iş yükünü bir nebze hafifletmek adına huzurlu bir tatil geçirebilmeleri adına bu yıla özel tatil tazminatı verilmelidir.

* Salgında hastalığa yakalanan sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine ‘iş kazası ve meslek hastalığı' tanısı konarak kendisine veya yakınlarına ödenmesi gereken tazminatlar ivedilikle ödenmeli her türden mağduriyetleri giderilmelidir.

* Salgın süresince hayatını kaybeden sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini minnetle anarak onlara olan saygımızı daima yaşamak ve yaşatmak için isimlerinin hastanelere, aile sağlığı merkezlerine, huzurevlerine verilmesini talep ediyoruz.”