Çocuklarda D vitamini eksikliğine dikkat!

Havaların serinlediği bu dönemlerde özellikle çocuklarda viral enfeksiyonlara bağlı üst solunum yolu hastalıklarından korunmada sağlıklı bir bağışıklık sistemi çok önemlidir. Bağışıklık fonksiyonlarının geliştirilmesi ve sürdürülmesi için de vücudun ihtiyaç duyduğu makro ve mikro besin ögelerinin yeterli miktarlarda karşılanması gerekir. Bunlardan D vitamini sağlıklı bir bağışıklık yanıtının sürdürülmesinde önemli rol oynar. Dr. Lale Seren, çocuklarda D vitamini depolamanın yollarını şöyle anlattı…

ARAŞTIRMALAR DEVAM EDİYOR

Yağda çözünen vitaminlerden biri olan D vitamini, kemik sağlığı ve kalsiyum emilimi üzerine olan etkileri ile bilinirken son yıllarda iskelet sistemi dışında da oldukça aktif rol oynayan özellikle bağışıklık sistemi üzerinde önemli rolü olan bir vitamin ve artık hormon olarak kabul edilmektedir. Üstelik pandemi sürecinde de en çok tartışılan vitaminlerden biri olmuştur. D vitamini ile COVID-19 arasındaki ilişkiyi incelemek üzere yapılan çok merkezli çalışmalarda D vitamininin COVID-19 hastalığında bağışıklık sistem üzerindeki etkisi ile sitokin fırtınasına (Bağışıklık hücrelerinde aşırı stokin salgılanması nedeniyle sağlıklı hücrelerin zarar görmesi) bağlı olarak akut solunum sıkıntısı sendromunu önleyebileceği bildirilmiştir. Halen farklı dozlardaki D vitamini desteğinin COVID-19 tedavisi ve COVID-19'a bağlı ölüm riski üzerine olan etkilerini incelemek üzere klinik araştırmalar devam etmektedir.

BU BESİNLERİ UNUTMAYIN

Temel kaynağı güneş olan D vitaminini bazı besin gruplarından da almak mümkün. Yeterli bir D vitamini düzeyi için çocuklarımızın beslenmelerinde somon, sardalya, ton, uskumru gibi yağlı balıklar, yumurta sarısı, portakal suyu, meyvelerden elma ve üzüm sebzelerden havuç, brokoli, kuruyemiş olarak kaju ve fındık da yer almalıdır.

GÜNEŞLİ GÜNLERİ KAÇIRMAYIN

Sonbahar ve kış aylarında da güneşli günlerde özellikle öğle saatlerinde mümkünse çocuğunuzla birlikle açık havada güneşlenin.

DÜZENLİ UYKU DA ÖNEMLİ

Bağışıklık sisteminin güçlenmesinde D vitamini kadar, çocukların yaşına uygun yeterli uyku düzeninin sağlanması da önemlidir.

NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Çocukların sağlıklı büyüme ve gelişiminde kilit rol üstlenen D vitamini özellikle hızlı büyümenin olduğu bebeklik döneminden itibaren tüm çocukluk çağında önemlidir. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı yeni doğan döneminden başlayarak tüm çocuklara ve gebelere D vitamini desteği önermektedir. Ancak bu vitamin yağda eriyen bir vitamin olduğundan kolayca birikebilir ve D vitamini zehirlenmesi görülebilir. Bu ciddi bir durumdur ve hekim önerisi olmadan kesinlikle kullanılmamalıdır.