Saç dökülmelerine iyi gelen besinler

Sağlıklı ve dengeli beslenme saç dökülmesini önlemede çok etkilidir. Hatta bazen diyette yapılan yanlışlıklar bile tek başına saç dökülmesine sebebiyet verir. Saçlarınızın dökülmesini önlemek ve sağlıklı, canlı, kaliteli olmasını sağlamak için aşağıdaki gıdaları dengeli bir şekilde tüketmeyi ihmal etmeyin.

– Protein: Eğer günlük diyetinizde yeterli protein almıyorsanız, fazla miktarda saç dökülmesi yaşayabilirsiniz. Bitkisel protein kaynakları kuru baklagiller, tam tahıllar, soya; veya hayvansal protein kaynakları et, tavuk, balık, süt, peynir, yoğurt ve yumurtadır.

– Demir: Demir eksikliğine kadınlarda sık rastlanır, saç dökülmesinin başlıca nedenlerinden biri de yine demirdir. Bitkisel yağlar, ay çekirdeği, yer fıstığı, yeşil yapraklı sebzeler demir içerir.

– Biotin: B7 vitaminidir. Saça ve cilde katkılarından dolayı güzellik vitamini olarak bilinir. Yumurta sarısı, et, süt, tuzlu su balığı, soya fasulyesi ve bakliyatlarda bulunur.

– Çinko: Sağlıklı saçlar için önemli minerallerden biridir. Deniz ürünleri, et, bira mayası, kuru baklagiller ve mantar çinkonun önemli kaynaklarıdır.

– Pantenol: Saç vitamini olarak da bilinen B5 yani Pantenol, saç köklerindeki hücreleri besler, geliştirir. Karaciğer, yumurta, süt, et ve tavuk, tam tahıl ürünlerinde bulunur.

– D vitamini: Eksikliği saç döker. En iyi kaynağı güneştir, eğer güneşten yeterince faydalanamıyorsanız mutlaka doktor tavsiyesiyle D vitamini takviyesi alın. Yağlı balıklar, yumurta sarısı, peynir ve süt D vitamini içeren gıdalardır.

– A vitamini: Eksikliği saç dökülmesine yol açar. Balık, yumurta, kırmızı et, süt ve yoğurt, havuç, kayısı, kavun, şeftali, ıspanak, brokoli, roka, maydanoz, dereotunda bulunur.

– Niasin: B3 vitamini olarak bilinir. Tavuk, hindi, balık, mantar, buğday kepeği, yer fıstığı, ay çekirdeği, süt, yoğurt, peynir, yumurta ve patates niasin açısından iyi kaynaklardır.

– B6 vitamini: Saç sağlığı için önemli bir vitamindir. Muz, patates, nohut, balık, tavuk, kavun, ıspanak, brokoli, kırmızı et, domates, bira mayası, ay çekirdeği ve yer fıstığında bulunur.

– C vitamini: Saçları kuvvetlendirip, canlandırır. Kuşburnu, kivi, turunçgiller, çilek, brokoli, kırmızı-yeşil biber, kavun, yeşil yapraklı sebzeler, domates, karnabahar ve patates önemli C vitamini kaynaklarıdır.