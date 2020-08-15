Terleme Diyeti’yle 3 günde 1.5 kilo verin

Karantina günleri, Kurban Bayramı ve devam eden pandemiyle birlikte bozulan beslenme düzeni toplumun genelinde kilo artışına neden oldu. Ancak sonbahar ve kış aylarında kilo vermek zorlaşacağı için yaz bitmeden forma girmekte yarar var. Uzman Dr. Ender Saraç, yaz boyunca kilo vermekte zorlananlar için ‘Terleme Diyeti'ni önerdi. İşte 3 günde 1.5 kilo verebileceğiniz o diyet…

KLİMALAR OBEZİTEYE YOL AÇIYOR

Terlemek metabolizmayı canlandırmak, ödemi çözmek hatta zayıflamak için çok iyi bir mekanizmadır. Yazın vücut ısınızı yüksek tutup, ter atarak metabolizmanızı hızlandırabilir ve kilo verebilirsiniz…Şimdi klimalı evler, iş yerleri, AVM'ler ve arabalar derken kışın üşümez, yazın ise terlemez olduk.

ABD'de yapılan bir araştırmada obezitenin en büyük nedenlerinden biri olarak da klimalar gösterilmiş. Çünkü kışın üşümeyip, yazın da yorulmayıp terlemeyince daha az kalori tüketiyoruz ve metabolizmamız bedenimiz kolaya alışıyor. İşte sizi çok şaşırtacak bu zayıflama programında hem biraz yorulacak hem de terleyeceksiniz ama sonuca siz de şaşıracaksınız. Ancak bu diyeti, midesi sağlam olmayanlara ve ciddi sağlık problemleri olanlara önermiyorum.

BU TAVSİYELERİ DİKKATE ALIN

– 3 gün boyunca sabah uyanınca 10 dakika hızlı egzersiz ayrıca gün içinde 1 saat terletici bir spor yapacaksınız. Üzerinizde terlemenizi kolaylaştıracak doğal kumaştan bir kıyafet olacak.

– Bu program boyunca 2 ya da 3 küçük şişe maden suyu içeceksiniz.

– Gün boyunca 2.5 litre ılık su ve tarifini verdiğim acı çayı da içeceksiniz.

– Sabah erken kalkılacak, akşam da geç yatılmayacak.

– Öğlenleri yüz ve el sırtları korunarak yaklaşık 20 dakika güneşlenilecek.

– Dik durulacak ve her 15 dakikada bir mümkün olduğunca derin nefes alınıp verilecek.

ACI ÇAY TARiFi

Malzemeler (Bir günlük): 3 büyük bardak su, 6 adet diş sarımsak, 2 tatlı kaşığı acı kırmızı pul biber, 9-10 adet parmak ucu kadar kabuğu soyulmuş doğranmış taze zencefil, 1 avuç ıhlamur, 4-5 adet karanfil.

Yapılışı: Bu karışım 1 dakika kadar fokurdatarak kaynatılır. İçine 4-5 tane karanfil eklenir. Sonrasında 5-6 dakika üstü kapatılarak demlenir. İçindeki tüm malzemeler iyice sıkılarak süzülür. Şekersiz olarak sabah-öğlen-akşam sıcak olarak içilir.

TERLEMEYE YARDIMCI BAHARAT KARIŞIMI

Malzemeler (Bir günlük): Yarım tatlı kaşığı kırmızı pul biber, yarım tatlı kaşığı tane karabiber, 1 tatlı kaşığı toz zencefil, yarım tatlı kaşığı kabukları soyulmuş kakulenin çekirdekleri.

Yapılışı: Bunların hepsi homojen bir şekilde karıştırılır ve nem geçirmeyecek bir kaba konulur sabah ve akşam öğününde daha çok ara öğünde ise daha az olarak yediğiniz yiyeceklerin üzerine dökülür.

PROGRAM NASIL UYGULANIYOR?

Sabah uyanınca diş, dil, mesane ve bağırsak temizliğinden sonra 1 çay fincanı sıcak zencefilli şekersiz çay için. Sonrasında 10 dakika kadar kısa ama hızlı bir egzersiz yapın. Örneğin 10 dakika ip atlamak, ev içinde koridorda koşturmak veya dış ortamda 10 dakika hızlı bir egzersiz yaparak terlemeye başlayın. Sonra da ılık bir duş alın.

Kahvaltı: Saat 10.30-11.00 arasında ise bu kahvaltıyı yapın. 3-4 adet acı sivri biber, 1 küçük domates (üzerine biraz kaya tuzu serpilecek) 6-7 adet doğal zeytin (üzerine bira kekik biraz acı kırmızı pul biber) bir tost ekmeği büyüklüğünde ekşi maya tam tahıllı ekmek, iki parmak civarı taze az yağlı bir peynir, 1 adet katı yumurta, 1 tatlı kaşığı tahin pekmez. Bunların yanında 1-2 fincan zencefil-sarımsak-kırmızı pul biberden yapılan acı çay.

Ara öğün: 3 ceviz içi, 3-4 adet acı sivri biber, 1 fincan acı çay.

Akşam yemeği: Hafif ve erken saatte yenilecek. 1. gün bol kırmızı pul biberli ve tane karabiberli ızgara tavuk. Yanında tere, 3-4 adet acı sivri biber, 3-4 taze soğan, bol sivri biberli 4-5 kaşık bulgur. 2. gün sabah ve öğlen aynı. Akşam tavuk yerine 4 adet ızgara acılı köfte. 3. gün sabah ve öğlen aynı. Akşam yemeği bir orta boy acılı derisiz ızgara balık.