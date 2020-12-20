Toplumsal bağışıklık için tek çözüm aşı

Aşı tartışmaları devam ederken, vatandaşın kafası karışık… Covid-19 aşılarının en çok güvenilirliği ve etkinliği tartışılıyor. Kimileri ‘Yaptıracağım' derken, kimileri ‘Yaptırmayı düşünmüyorum', kimileri ise ‘Kararsızım' diyor. Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Aydın'a bu konuda merak edilenleri sordum. İşte yanıtları…

FAYDALARI KONUŞULMALI

– Bazı kesimlerde aşı yaptırmama eğilimi, aşının zararlı olacağına dair endişeler var. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz?

Aşılanmanın insan sağlığına zararlarından ziyade faydaları üzerinde durulmalıdır. Görülüyor ki etkin bir aşılanma olmadan bu salgının önüne geçilmesi zor. Aşı sayesinde birçok bulaşıcı hastalık tarih sahnesinden silindi. Kızamık, kabakulak, çiçek, suçiçeği gibi… Tarihte de aşı uygulamasına bağlı olumsuz vakalar bildirilmemiştir. Bu nedenle ülkemizdeki testlerden sonra aşılama için birbirimize destek olmalıyız.

– İnsanlar neden aşı olmalı?

Aşı olduğumuz zaman salgının zinciri kırılacak ve toplumumuzun büyük bir kesimini en az yüzde 60-70'lik kısmını aşılayarak bağışık hale getirdiğimizde salgına büyük bir darbe vurulmuş olacak.

– Aşı karşıtlarına mesajınız nedir?

Lütfen insanlarımızın aklıyla alay etmesinler, dünyada aşıyla yenilen birçok hastalığı akıllarına getirsinler ve ellerini vicdanlarına koyarak buna hakları olup olmadığının muhasebesini yapsınlar. Eğer ufacık bir şekilde emeğe saygıları varsa bu alanda emek verenleri, akıl yoranları, gece gündüz çalışanları düşünsünler.

CİDDİ BİR YAN ETKİ BEKLENMİYOR

– Ülkemizde aşılama sistemi nasıl işleyecek?

Türkiye'de aşılama sistemi öğrendiğimiz kadarıyla Sağlık Bakanlığı kontrolünde yapılacak. Tüm yurt sathına yayılmış Aile Sağlığı Merkezleri aşıların uygulanması için en etkin görevi üstleneceklerdir diye tahmin ediyorum. Risk grupları belirlenecek, kademeli olarak vatandaşlarımızın aşılanması koordine edilecektir.

– İnsanlar aşılandıktan sonra takipleri nasıl yapılacak? Herhangi bir yan etkisi olursa nereye başvuracaklar?

Ülkemizin aşılama konusunda son derece etkin bir aşı takip sisteminin mevcut olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla takipler, aşılanmış kişilerde antikor oluşumunun kontrolü gibi tüm planlamaların Bakanlığımız tarafından titizlikle yapıldığını tahmin ediyorum. Aşı uygulamasına bağlı ciddi bir yan etki beklenmemektedir. Ancak yine de herhangi bir yan etki durumunda sağlık sistemimizin tüm kademeleri yeteri kadar bilgilendirilmiş bir biçimde gerekli önlemleri almak üzere organize edilecektir diye tahmin ediyorum.