TTB: İnfluenza mevsimine hazır mıyız?

Solunum yollarını enfekte eden virüslerden kaynaklan, yaygın olarak “grip” olarak adlandırılan influenza'nın her yıl kuzey yarımkürede milyonlarca kişinin hastalanmasına ve yaklaşık 500 bin kişinin ölmesine yol açtığını belirten TTB, “İnfluenza ile bu yıl ilk kez ortaya çıkan COVID-19 benzer belirti ve bulgulara yol açan iki solunum yolu enfeksiyonudur. Yaklaşmakta olan influenza sezonu ile birlikte tanı, tedavi ve korunma konusunda yapılması gerekenler gözden geçirilmeli, malzeme, ilaç, aşı temini konusunda hazırlıklar yürütülmelidir” çağrısı yaptı.

TANI KOYMAK COVID-19 İÇİN ÖNEMLİ

Ateş, boğaz ağrısı, öksürük, halsizlik yakınmaları COVID-19 ayırıcı tanısında COVID-19’un yanısıra influenza da akla gelmesi gerektiğini belirtilen TTB açıklamasında, “İnfluenza ve diğer solunum yolu virüslerinin tanısını koymak, gerek COVID-19 ayırıcı tanısı için gerekse influenza dahil diğer virüslerin yol açtığı solunum yolu hastalıklarının tedavisi için önemlidir.

Hızlı antijen testinin negatif olduğu olgularda klinik olarak influenza şüphesi devam ettiği durumda PCR testi yapılmalıdır. Türkiye’de daha önceki yıllarda görülen infuenza ve inluenza benzeri hastalık olgu sayılarından yola çıkılarak gerekli test sayıları konusunda hazırlık yürütülmelidir.” denildi.

AŞI VE KİŞİSEL KORUYUCU MALZEME TEMİN EDİLMELİ

TTB'en yapılan açıklamada “İnfluenzadan korunmak için aşı uygulaması uzun yıllardır önerilmektedir. İnfluenza sezonu öncesi uygulanması gereken aşının hem toplumdaki riskli bireyleri, hem de sağlık çalışanlarını içerecek şekilde ücretsiz olarak, yeterli miktarda temin edilmesi gerekmektedir.

Ayrıca COVID-19 salgınıyla mücadele açısından güvencesiz kişilere ve göçmenlere aşının ücretsiz sağlanması, sosyal güvencelilere de Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından aşının temini önemlidir. Sağlık çalışanlarını COVID-19 ve influenza da dahil olmak üzere solunum yolu enfeksiyonuna yol açan tüm etkenlerden korumak üzere kişisel koruyucu malzemelerin eksiksiz olarak temin edilmesi gerekmektedir” denilerek cerrahi maske, maske, önlük, eldiven gibi malzemelerin yanısıra el antiseptiği, el sabunu, kağıt havlu gibi el temizliği için gereken malzemelerin de temin edilmesi gerektiğini kaydetti.

VATANDAŞLAR İÇİN BEZ MASKE HAZIRLIĞI DA YAPILMALI

Pandemi süreci ve influenza mevsiminin gelmesiyle vatandaşlar için maske ihtiyacının artacağına dikkat çeken TTB, “Sonbahar, kış aylarında havaların soğumasıyla birlikte kapalı ortamlarda daha çok zaman geçirileceği için toplumda fiziksel mesafe ve yaygın maske kullanımı için gerekli önlemler alınmalıdır. Riskli gruplarda yer alanlar için cerrahi maske, diğer vatandaşlar için bez maske temini konusunda gerekli hazırlıklar yürütülmelidir” önerisinde bulundu.