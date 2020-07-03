TTB: Tanı ve hastane yatışında artış, taburcu olan ve iyileşende azalma

Sağlık Bakanlığı'nın Türkçe ve İngilizce olarak yayınladığı ‘COVID-19 Türkiye Durum Raporu'nu değerlendiren Türk Tabipleri Birliği (TTB), önemli açıklamalar yaptı.

Merkez Konseyi’nden yapılan açıklamalarda, son iki hafta verileri incelendiğinde, tanı ve hastane yatışında artış, taburcu olan ve iyileşende azalma gözlendiği vurgulandı.

Salgının henüz kontrol altına alına alınmamış olduğunu vurgulayan TTB’den uzmanlar, salgında konrolün aksine sıkıntılı bir sürece evrildiğini vurguladı.

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“ÖLÜM ORANLARINDA HAFİF BİR ARTIŞ VAR”

Ölüm oranını da değerlendiren uzmanlar şu yorumu yaptı:

“Öte yandan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre haftalık ölüm sayılarındaki azalma durmuştur. Son iki haftada gerçekleşen ölüm sayısı 290'dır, ondan önceki iki haftaya kıyasla 23 yurttaşımızı fazladan kaybettiğimiz görülmektedir. Bir başka ifadeyle, son iki haftada ortalama günlük ölüm sayısı 20.7 olup ondan önceki iki haftadaki ortalama günlük ölüm sayısından 3.6 kişi, yani yüzde 19 fazladır.

Türkiye'de COVID-19 salgın eğrisi 20 Nisan'dan sonra bükülmüş olmakla birlikte, doğrulanmış olgu sayıları 2 Haziran'dan sonra yeniden artmaya başlamış; bununla koşut olarak yoğun bakımda yatan hastalar ile entübe edilen hastaların sayısında da artış gözlenmiştir. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre haftalık ölüm sayılarında son haftalarda azalma durmuş, hatta hafif bir artış söz konusu olmuştur.”

“ANTALYA, NEVŞEHİR VE MUĞLA VERİLERİNİ VURGULAMAK GEREKSİZ”

TTB’nin açıklamasında, bakanlığın raporunda yer alan ve turizm bölgelerinde bulunan bazı illerle ilgili ayrıca verilerin açıklanması da eleştirildi. “Salgının ülkemizde geldiği aşamada raporda yer verilen ve yurtdışı turizm faaliyetlerini etkilemek amacını hissettiren; “büyükşehirler arasında en düşük insidansa sahip olan Antalya, Nevşehir ve Muğla için son 7 güne ait 100.000 kişiye düşen vaka sayısı sırasıyla 1,4, 1,3 ve 0,7'dir. Ayrıca söz konusu iller turizm için en çok tercih edilen iller arasında da yer almaktadır” vurgusunu böyle bir raporda gereksiz buluyoruz.” açıklaması yapılırken, turizm faaliyetlerini teşvik etmek yerine, çalışma, ulaşım, sosyalleşme gibi amaçlarla bir araya gelinen ortamlarda denetimlerin gündeme getirilmesi gerektiğini vurgulandı.