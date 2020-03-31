Türk Tabipleri Birliği: Hekimlerin koruyucu malzemesi yok, gebeler dahi çalıştırılıyor

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Sağlık Çalışanlarının Risk Değerlendirmesi konulu anketi, sağlık çalışanlarının corona virüsü dönemindeki çalışma koşullarını gözler önüne serdi. Sağlık çalışanlarının öz bildirimine dayalı, web tabanlı anketin 23-29 Mart tarihleri arasında gerçekleşen ankete bin 630 sağlık çalışanı yanıt verdi.

SALGINDAN KORUNMA EĞİTİMİ VERİLMEMİŞ

Ankete yanıt veren sağlık çalışanlarının yüzde 50'si çalıştığı kurumda COVID-19 için ayrı bir triaj (eleme) mekânı sağlanmadığını, yüzde 44'ü COVID-19 salgınında nasıl korunacağına dair çalıştığı kurum tarafından bir eğitim ve iş organizasyonunda yapılacak değişiklikler konusunda bilgi verilmediğini belirtti. Katılanların yüzde 50'si birimine COVID-19 ile ilgili özel tanı, tedavi şemalarıyla ilgili rehber eğitim materyali verilmediğini söyledi. Yüzde 83’ü ise, kaygı içinde olduğunu vurguladı.

KRONİK HASTA, GEBE OLSALAR BİLE RİSKLİ YERDE ÇALIŞIYORLAR

Sağlık çalışanları ankete verdikleri yanıtlarda, bulundukları bölümde çalışan sayısının arttırılmadığını, hala gebe, kronik hastalığı olanlar gibi sağlık çalışanlarının riskli bölümlerde çalışmaya devam ettiğini, dönemsel de olsa hasta oldukları halde çalışmak zorunda kaldıklarını, çalıştıkları ortamda havalandırma ile ilgili sorun yaşadıklarını kaydetti.

PANDEMİNİN BAŞINDAN BERİ DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK

Başından beri yapılan bütün uyarılara karşın sağlık çalışanlarının maske, eldiven, önlük gibi kişisel koruyucu malzeme eksikliklerinin de hâlâ ciddi şekilde sürdüğü belirtilen TTB anketinin değerlendirme bölümünde ise şu görüşlere yer verildi;

“Sağlık çalışanları büyük bir risk altında sağlık hizmeti sunuyor. Veriler kişisel koruyucu donanım ve çalışma koşulları konusunda ciddi yetersizlikleri ve sorunları işaret ediyor. Bu koşullar meslek hastalığı ve iş kazası yönünden yüksek risk oluşturuyor, sağlık çalışanlarında kaygı ve korkuya neden oluyor. Pandemi ile mücadelede yaşamsal öneme sahip hekimlerin ve sağlık çalışanları özveriyle çalışıyor. Sağlık Bakanlığına sağlık kurumlarında çalışma koşullarının iyileştirilmesinin ve kişisel koruyucu donanımların eksiksiz sağlanmasının gerektiğini verilerin ışığında bir kez daha bildiriyoruz.”

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