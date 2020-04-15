Türkiye’nin her yerinden iyi haberler… Coronayı yendiler

Sağlık Bakanı Fahrettin koca 14 Nisan’da yaptığı açıklamada toplam vaka sayısının 65 bin 111'e ulaştığını söyledi. Corona virüsü sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı bin 403'ü bulurken, toplam iyileşen kişi sayısı 4 bin 799'a yükseldi.

Türkiye’nin pek çok yerinden gelen taburcu haberleri ise sevindiriyor.

İSTANBUL

Sultangazi’de özel bir hastanede corona virüsü teşhisi konulan 2 kişinin tedavisi tamamlandı. Sağlığına kavuşan hastalar, taburcu edildi. 85 yaşındaki bir kadın hasta ile 29 yaşındaki bir erkek hasta doktor ve hemşirelerin alkışlarıyla evine uğurlandı.

ZONGULDAK

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 22 gün önce rahatsızlanan 50 yaşındaki Gönül Atay ile 7 gün önce rahatsızlanan 32 yaşındaki Ferda Sezginin corona virüsü testleri pozitif çıktı. Özel hastanede tedaviye alınan Gönül Atay ve Ferda Sezgin, sağlıklarına kavuşarak bugün sağlık personellerinin alkışları eşliğinde taburcu edildi.

KARS

Kars Harakani Devlet Hastanesi'nde Mart ayı içerisinde corona virüsü tanısı konulan 32 yaşındaki Mustafa Çelik, tedavisinin tamamlanmasının ardından alkışlar eşliğinde taburcu edildi.

ÇANAKKALE

Çanakkale’nin Çan ilçesinde, corona virüsü testlerinin pozitif çıkması üzerine tedavi altına alınan 87 yaşındaki Hüseyin Öztürk ile 65 yaşındaki kızı Zahide Uslu ve 39 yaşındaki torunu Mehmet Uslu, hastalığı yenip, taburcu oldu.

Babası ve oğluyla sağlık çalışanlarının alkışlarla taburcu ettiği Zahide Uslu, “Allah sağlıkçılarımızın ayaklarına taş, gözlerine yaş değdirmesin” dedi.

YOZGAT

Yozgat’ta yaşayan 58 yaşındaki Ayten İncekoca nefes darlığı, 18 yaşındaki Hacı Emre Akkan da yüksek ateş şikayeti ile pandemi hastanesi olarak hizmet veren Yozgat Şehir Hastanesi’ne başvurdu. İncekoca ile Akkan’ın yapılan corona virüsü testi pozitif çıktı. Bunun üzerine 2 kişi tedavi altına alındı. 5 gün yoğun bakımda kalan İncekoca 19, Akkan ise 7 günlük tedavilerinin ardından koronavirüsü yenerek, taburcu edildi. Hastanedeki işlemlerinin ardından 2 kişi, odalarından çıktıktan sonra koridordaki sağlık çalışanları tarafından alkışlandı. İncekoca ile Akkan, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

ÇORUM

Çorum’un Sungurlu ilçesinde corona virüsü salgını nedeniyle karantinaya alınarak tedavileri tamamlanan 3 kişi, sağlık görevlilerinin alkışlarıyla taburcu oldu. 8 Nisan tarihinde Covid-19 teşhisiyle Sungurlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Emsaliye Bizet isimli hastane personeliyle anne ve babası, 6 günde Covid-19’u yenerek mesai arkadaşlarının alkışları ile taburcu edildi.

İHA/DHA