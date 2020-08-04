Vakaların arttığı Konya’da Şehir Hastanesi hasta kabulüne başlıyor

Konya'da artan corona virüsü vakalarının ardından şehir merkezindeki hastaneler doldu. Günlük vaka sayılarının 200'ler civarında seyrettiği kentte, Konya Şehir Hastanesi'nin yarından itibaren hasta kabulüne başlayacağı öğrenildi.

EKSİKLER TAMAMLANDI

Konya Şehir Hastanesi'nde daha önce yapılan küçük çaplı simülasyon çalışmalarının ardından, taşınma işlemleriyle birlikte eksiklerin önemli bir kısmı tamamlandı. Şehir Hastanesi’nin açılmasıyla beraber Konya’daki diğer hastanelerin de yükünün azaltılması planlanıyor.

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ SÖZCÜ'YE KONUŞTU

Konuya ilişkin konuşan Konya İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç, “Tüm bölümleri hazır hale getirilen ve teknik cihazları tamamlanan 1250 yatak kapasiteli hastanenin, ilk etapta 862 yataklı kısmı hizmete açılacak. Şehir Hastanemizin açılışını erken bir tarihe aldığımız gibi bir durum yok. Kontrollerimizi tamamladık. Prosedüre uygun bir şekilde Şehir Hastanemizdeki poliklinikleri bir aksilik çıkmazsa yarın hizmete açıyoruz. Şehir Hastanemizin açılması ile birlikte diğer hastanelerimizdeki yük azalacak” dedi.

BAKAN KOCA UYARMIŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 31 Temmuz günü Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Konya'nın hasta sayısı artan iller arasında olduğunu belirtmişti. Bakan Koca, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı: “Son üç günde ağır hasta sayısı en çok artan şehirler: İstanbul, Ankara, Konya, Gaziantep, Diyarbakır. 27 şehirde ise son üç günde yeni ağır hastamız olmadı. Zatürreli hasta oranımızda düşüş, yeni tanı konan hasta sayımızda artış eğilimi var”