Virüs korkusuna dikkat!

Virüsle mücadeleye devam ettiğimiz bugünlerde normalleşmenin de etkisiyle daha sosyaliz ve daha çok kişiyle karşı karşıya geliyoruz. Toplumda birçok insanın önlemlere dikkat ettiğini birçok insanın ise yaşamımızda bir hastalık tehdidi yokmuş gibi dikkatsiz davrandığını gözlemliyoruz.

Bu arada virüs korkusu yüzünden sokağa çıkmaya, markete gitmeye hatta sosyal mesafeye rağmen insanlarla konuşmaya korkar hale gelenler de azımsanmayacak kadar çok. Peki bu korku nasıl aşılabilir? İşte Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu'nun yanıtları…

NE ZAMAN PSİKOLOJİK DESTEK ALINMALI?

Son birkaç ayda özellikle takıntı ve panik geçmişi olan kişilerde bazı belirtiler daha artmış olabilir. Hatta geçmişte bu gibi rahatsızlıkları olmayan kişilerde de virüs korkusu ve kaygısı nedeniyle özellikle takıntılı düşünceler ve davranışlar görülebilir. Hastalık bulaşacağı korkusuyla evden çıkmak istememe bu süreçte normal bir korkudur.

Eğer kişi ihtiyacı olmasına rağmen dışarı çıkamıyorsa örneğin ihtiyacı olmasına rağmen market alışverişi için evinden çıkamıyor, arabasına binemiyor, sokakta yürüyemiyor veya toplu taşımayı çok kalabalık olmamasına rağmen kullanamıyorsa ayrıca bu durumlar artık hayatının düzenini değiştirmeye başladıysa kişide bu konuyla ilgili takıntı, korku veya birtakım psikolojik problemler olabilir. Eğer bu durumu düzelmiyorsa ve gittikçe kişinin yaşam kalitesini bozmaya başladıysa mutlaka psikolojik tedavi alınmalıdır.

– Eğer hafif korku yaşıyorsanız; bu sürece gerekli önlemleri alarak uyum sağlayın. Öncelikle ruh sağlığımız için bu durumdan ne zaman kurtulacağımızı, ne zaman ilaç veya tedavinin bulunacağını düşünmektense bu durumu kabullenip tedbirlere uyarak yaşamımızı sürdürmemiz gerekiyor. Önlemlerinizi alarak tatile, yürüyüşe, alışverişe çıkın.

– Covid-19'dan dozunda korkmak önlem almamıza ve bilgilenmemize yardımcı olur. Ancak şiddetli korku ve kaygı kalıcı problemlere sebep olabilir. Panik, virüsün kendisinden çok daha zararlıdır çünkü panik halinde mantıklı kararlar veremezsiniz ve çevrenizde de paniğe sebep olursunuz.

– Belirsizlik ve az bilgi kaygıya neden olabilir. Karşı karşıya olduğunuz tehdidin tam olarak ne olduğunu bilmemeniz paniği tetikleyebilir. Konu hakkında bilgilenmek kaygıyı önlemeye yardımcı olur. Ancak burada da haberleri doğru kaynaktan almak önemli, sosyal medyadaki bilgi kirliliği ve abartılmış haberler paniği tetikleyebilir.

– Tedbir amaçlı bir süre daha sosyal ortamlar yerine evinizde vakit geçirmeniz en doğrusu. Bunu bir kısıtlama olarak değil fırsat olarak düşünün.

– Güncel durum hakkında bilgi sahibi olma isteği gayet normal bir durumdur. Fakat yalnızca haberleri takip eder ve günlük yaşantınızı olumsuz gelişmelere odaklarsanız bu durum psikolojinizde kalıcı zararlara sebep olabilir. Haberler gerektiği ölçüde takip edilmeli, abartılmamalı.

HANGİ SORUNLAR TETİKLENEBİLİR?

Önceki dönemde anksiyete (kaygı) bozukluğu gibi psikolojik bir problem yaşayan ve bir süredir bu durumu yaşamayanlarda son birkaç aylık süreç nedeniyle önceki psikolojik problemler yeniden görülebilir. Bunun dışında ikinci dalga kaygısı, korku, stres, yalnızlık ve sosyalleşememek gibi nedenler de anksiyete bozukluğu, panik atak, depresyon gibi birçok psikolojik rahatsızlığa yol açabilir.